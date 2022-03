Sikorski apeluje do Chin: możecie odegrać wobec Ukrainy rolę, jaką odegraliście wobec Polski w 1956 roku

czytaj dalej

Prezydent USA Joe Biden rozmawiał z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. - Ważne jest nie tylko, co mówi przywódca Chin, ale także to, co robią jego dyplomaci - powiedziała dyrektorka Centrum Badań Azjatyckich Magdalena Rybicka. W rozmowie z TVN24 BiS stwierdziła, że działania Pekinu "sygnalizują, że Chiny zwracają się w stronę deeskalacji i zakończenia wojny w Ukrainie".