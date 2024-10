Kaczyński o konsolidacji z Suwerenną Polską: w polityce trzeba mieć pamięć dobrą, ale krótką

Musimy rozpocząć proces konsolidacji, najpierw tej wewnętrznej. Stąd dzisiejsza Rada Polityczna ma doprowadzić do pełnej konsolidacji nas i Suwerennej Polski - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniego kongresu partii w Przysusze. - Wiem, że to wzbudza wiele oporów, ale w polityce trzeba umieć nad pewnymi faktami przechodzić do porządku dziennego - dodał.

W sobotę w Przysusze zorganizowano kongres Prawa i Sprawiedliwości. Tuż po nim ma się zebrać Rada Polityczna. Działacze mają zdecydować o połączeniu PiS z Suwerenną Polską

W trakcie kongresu głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Stoimy przed niezwykłymi, bardzo niezwykłymi wyzwaniami. Polska przed nimi stoi, a my jesteśmy jedyną siłą, która ma możliwość, by Polskę przed tym wszystkim obronić - powiedział.

Dodał, że "w związku z tym powstaje pytanie, co robić?". Jak mówił Kaczyński, "po pierwsze, nie biadać, nie bić się w piersi". - To nie ma dzisiaj żadnego sensu. To jest tylko działanie na korzyść naszych przeciwników. Po drugie, musimy rozpocząć proces konsolidacji, najpierw tej wewnętrznej. Stąd dzisiejsza Rada Polityczna, która się ma po tym kongresie tutaj, czy drugiej turze kongresu, tutaj zebrać, ma doprowadzić do pełnej konsolidacji nas i Suwerennej Polski - mówił Kaczyński.

- Ja wiem, że to wzbudza wiele oporów, ale w polityce trzeba umieć nad pewnymi faktami przechodzić do porządku dziennego. Ja żartem często mówię, żartem oczywiście, że w polityce trzeba mieć pamięć dobrą, ale krótką - dodał.

- Były różne wydarzenia i mnie one dotyczyły, ale powtarzam, musimy to zrobić. To jest sygnał dla społeczeństwa, że Polski obóz patriotyczny się jednoczy, a my sojuszu i sojuszników musimy szukać tylko tam, tylko w polskim obozie patriotycznym. I będziemy ich szukać - powiedział.

- To jest nasze wielkie zadanie. A więc powtarzam, po pierwsze nie płakać, po drugie się konsolidować, po trzecie aktywizować i dynamizować - mówił prezes PiS.

- I co temu ma służyć? To, co będzie przedłożone przed wysokim kongresem, zmiany w statucie, powołanie nowego organu we władzach naszej partii - Komitetu Wykonawczego. Ma się składać z ludzi młodszego, czasem już średniego pokolenia, ale ci średni będą już tam za tych starszych ludzi, którzy będą prowadzili akcję bieżącą - powiedział Kaczyński.

- Ci ludzie się sprawdzają jako ludzi bardzo energiczni, jako tacy, którzy naprawdę coś potrafią, potrafią być ofensywni na sali sejmowej, także w swoich okręgach - mówił szef PiS.

- To ma być takie wzmocnienie naszych działań i w centrali, w Sejmie i okręgach wyborczych, i w internecie. Można powiedzieć, że wszędzie - dodał.

Kaczyński: będziemy partią stu, a może nawet dwustu konkretnych propozycji

Prezes PiS mówił, że polityków partii czeka codzienna praca, ponieważ stoją przed nimi dwa zadania. Pierwszym z nich jest zebranie pół miliona podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie Zielonego Ładu. - Zielony Ład jest też aktem prześladowania rolnictwa w Europie, ale także i polskiego rolnictwa - ocenił lider opozycji.

Drugim zadaniem, wskazał, jest zwycięstwo w nadchodzących wyborach prezydenckich. - Będziemy musieli, tak jak w 2015 roku, gryźć trawę, walczyć w każdym miejscu, w każdym powiecie - podkreślił. W tym celu - w ocenie Kaczyńskiego - PiS musi mieć gotowy plan dla Polski. Jak zapowiedział, program wyborczy partii zostanie zaprezentowany pod koniec czerwca podczas kongresu statutowego. - To jest program naprawdę niezwykle trudny, także merytorycznie - trzeba zaplanować powrót do polityki rozwoju, bo po tym, co robią ci, którzy dzisiaj rządzą, będzie to naprawdę niełatwe - powiedział.

- Trzeba będzie zaplanować politykę rozwoju na przyszłość, w tym także różnego rodzaju rozwiązania prawne, które pozwolą przełamać te opory, których nam się w ciągu tych ośmiu lat nie udało przełamać. Będzie trzeba zaplanować trwały - podkreślam - trwały powrót do praworządności, do demokracji, zabezpieczyć tę demokrację i trzeba mieć gotowe rozwiązania prawne do tego, żeby to się wszystko mogło wydarzyć - wymienił.

Kaczyński wyraził nadzieję, że PiS będzie partią "nie stu konkretów, tylko partią stu, a może nawet dwustu konkretnych propozycji". - My demokrację traktujemy poważnie, a w poważnej demokracji, jak się zapowiada, że się coś zrobi, to trzeba to zrobić, a przynajmniej próbować - podsumował.

Ma powstać Komitet Wykonawczy. Na czele Mariusz Błaszczak

Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński PAP/Radek Pietruszka

Mariusz Błaszczak w piątek powiedział dziennikarzom, że jest gotowy, by stanąć na czele Komitetu Wykonawczego. Zapowiedział, że Komitet będzie się składał z polityków młodego pokolenia. - Ludzi energicznych, zaangażowanych. Tych, którzy będą stanowili na kolejne lata przyszłość PiS, Zjednoczonej Prawicy - powiedział szef klubu PiS.

Poza Błaszczakiem w skład komitetu mają wejść posłowie (w tym z Suwerennej Polski): Adam Andruszkiewicz, Andrzej Śliwka, Anna Gembicka, Bartosz Kownacki, Dariusz Matecki (SP), Janusz Cieszyński, Janusz Kowalski, Kacper Płażyński, Krzysztof Szczucki, Łukasz Kmita, Łukasz Schreiber, Małgorzata Golińska, Marcin Przydacz, Marcin Warchoł (SP), Michał Moskal, Olga Semeniuk-Patkowska, Paweł Hreniak, Paweł Jabłoński, Paweł Szefernaker, Radosław Fogiel, Przemysław Czarnek, Rafał Bochenek, Sebastian Kaleta (SP), Zbigniew Bogucki oraz Piotr Uściński.

Ponadto w Komitecie zasiąść mają: sekretarz generalny PiS Piotr Milowański oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Połączenie z Suwerenną Polską

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany w piątek przez dziennikarzy, jaki jest cel połączenia z SP odparł, że "potrzebna jest konsolidacja na prawicy". Podkreślał jednocześnie, że we władzach ugrupowania pozostaną dotychczasowi wiceprezesi PiS - Beata Szydło i Antoni Macierewicz. - Oczywiście, że zostają i nikt nigdy tego nie kwestionował. To są fejki - powiedział Kaczyński odnosząc się do medialnych spekulacji.

W czwartek zebrał się zarząd Suwerennej Polski, który miał dyskutować kwestię połączenia z PiS. - Raczej kierunek na połączenie. Natomiast jest jeszcze kwestia szczegółów personalnych, są one jeszcze dogadywane - przekazał jeden z rozmówców PAP z Suwerennej Polski.

- Rozmawiamy na temat połączenia od kilku miesięcy i myślę, że pójdzie to w tym kierunku, ale nie wszyscy są zwolennikami tego - przyznał kilka dni temu jeden z działaczy Suwerennej Polski.

Z kolei Błaszczak pytany podczas piątkowej konferencji prasowej czy zarząd Suwerennej Polski zgodził się na połączenie z PiS powiedział, iż z jego informacji wynika, że do połączenia ugrupowań dojdzie. - Jest to dobra informacja dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo zawsze słyszałem na spotkaniach z wyborcami PiS, że w jedności siła - mówił wówczas.

Politycy PiS, z którymi rozmawiała PAP zaznaczają, że rozmowy w sprawie połączenia PiS i Suwerennej Polski zapewne będą jeszcze trwały nawet w sobotę rano. - To nie żadna moja wiedza, ale z praktyki tak wnioskuję - powiedział jeden z polityków PiS.

Wiadomo jednak, że do kierownictwa PiS jako wiceprezesi wejść mają liderzy SP: Zbigniew Ziobro oraz Patryk Jaki.

Zbigniew Ziobro PAP

Autorka/Autor:pp,js

Źródło: PAP, TVN24