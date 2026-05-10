"Stolicę Polski na parę dni przenosimy do Poznania". Wkrótce Impact'26

Sławomir Sierakowski o Impact'26: zależało nam szczególnie na obecności ludzi, którzy bardzo dobrze znają się na AI
Źródło: TVN24
Będą wszyscy liderzy gospodarczy największych spółek sektora prywatnego, publicznego, szefowie Orlenu, szefowie banków największych, ale też będzie plejada najwybitniejszych intelektualistów światowych - zapowiedział w TVN24 Sławomir Sierakowski, który pełni funkcję szefa rady programowej tegorocznej konferencji Impact w Poznaniu. Zdradził też tematy i nazwiska gości tego wydarzenia.

13 i 14 maja Poznań znów stanie się miejscem, w którym spotkają się najważniejsi ludzie gospodarki, technologii, finansów, polityki, kultury i mediów, którzy kształtują polski i europejski rynek.

Impact od lat uchodzi za kluczowy szczyt gospodarczo-technologiczny w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja zapowiada się rekordowo - program obejmuje 25 ścieżek tematycznych i 94 godziny debat, w których udział weźmie ponad 650 ekspertów, przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki oraz kultury.

Gościem TVN24 w niedzielę był szef Rady Programowej Konferencji Impact CEE Sławomir Sierakowski - publicysta i socjolog "Krytyki Politycznej".

Sierakowski o konferencji Impact: spotka się kilka światów

Jak przekonywał publicysta, celem Impactu jest łącznie różnych branży. - Stolicę Polski na parę dni przenosimy do Poznania. Tam spotka się kilka światów - zaczął. Pytany o wspólne wyzwanie dla sektorów gospodarki, technologii, finansów, polityki, kultury i mediów, Sierakowski wskazał na sztuczną inteligencję.

- Zależało nam szczególnie na obecności ludzi, którzy się na AI bardzo dobrze znają, którzy właściwie zainicjowali nie tylko debatę na ten temat, ale właściwie stworzyli cały ten instrument, który rzeczywiście służy politykom, ale i wojskowym, ludziom w gospodarce - mówił. Jak dodał, gościem specjalnym w tym sektorze będzie ekonomista i noblista Daron Acemoglu.

- Wystąpi przed premierem, co myślę, że ma znaczący charakter, jako dobre wprowadzenie do tego, co powie Donald Tusk na konferencji - wyjaśnił socjolog. Szef polskiego rządu będzie głównym gościem Impactu i wygłosi przemówienie inauguracyjne.

Donald Tusk otworzy Impact'26 w Poznaniu
Sierakowski zapowiedział, że jednym z tematów będzie też wojna w Ukrainie. - Będzie specjalne miejsce przygotowane przez nas. Coś w rodzaju takiego namiotu niezależności czy oporu społecznego - powiedział i dodał, że "przypomnimy także temat Białorusi".

Kogo usłyszymy na Impact'26?

Szef rady programowej wymienił w TVN24 też całą plejadę uczestników konferencji. - Będą wszyscy liderzy gospodarczy największych spółek sektora prywatnego, publicznego, oczywiście szefowie Orlenu, szefowie banków największych, ale też będzie plejada najwybitniejszych intelektualistów światowych - zapowiadał.

Jak wskazał, uczestnikami konferencji będą m.in.: Timothy Snyder (amerykański historyk i wykładowca Yale), Ivan Krastev (bułgarski politolog i publicysta), Martin Wolf (brytyjski dziennikarz "Financial Times"), były premier Kanady Justin Trudeau czy wybitna światowa prawniczka Amal Clooney.

Zapowiedział też ważne nazwiska ze świata polskiej kultury: polski poeta Andrzej Stasiuk, noblistka Olga Tokarczuk oraz publicysta i pisarz Szczepan Twardoch.

Warto wymienić także kolejnych uczestników tego wydarzenia, na scenach Impact'26 pojawią się też: Jon Huntsman (wiceprezes Mastercard, były ambasador USA w Singapurze, Chinach i Rosji, były gubernator Utah), Mark Brzeziński (były ambasador USA w Polsce i w Szwecji), Edi Rama (premier Albanii), Peter Pomerantsev (ekspert ds. dezinformacji, Johns Hopkins University), Ece Temelkuran (pisarka i komentatorka polityczna) i Pavol Szalai (Reporterzy bez Granic).

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
