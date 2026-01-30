Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"To rodzi pytania, dla kogo informacje są pozyskiwane". Zastanawiające interpelacje

Posłowie i działacze Konfederacji na korytarzu sejmowym
Interpelacje Konfederacji. "Te pytania wielokrotnie wykraczają poza kompetencje osób, które je zadają"
Naszą uwagę zwróciło to, że te pytania wielokrotnie wykraczają poza kompetencje osób, które je zadają - powiedział Szymon Żyśko, autor artykułu o interpelacjach posłów Konfederacji, dotyczących uzbrojenia Polski. Jak mówił, "rodzi to pytania, dla kogo te informacje są pozyskiwane".

Szymon Żyśko przeanalizował kilkaset interpelacji wystosowywanych przez posłów Konfederacji, dotyczących między innymi polskich zdolności obronnych i polskiego wojska. Efektem jest artykuł opublikowany w TVN24+. Żyśko o swoich ustaleniach opowiadał też na antenie TVN24.

"Obce służby nie muszą nawet podejmować wysiłku, by zdobyć te informacje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Obce służby nie muszą nawet podejmować wysiłku, by zdobyć te informacje"

Szymon Żyśko

- Te interpelacje dotyczą infrastruktury krytycznej, dotyczą wielu spraw, jak relacje z Ukrainą, jak nasze przygotowanie do wojny - mówił.

- Ile amunicji tam w środku się mieści? Jakie mamy zapasy tej amunicji? Na ile to starczy, gdyby wybuchła wojna? Jak jesteśmy przygotowani? - wymieniał.

Posłowie i działacze Konfederacji na korytarzu sejmowym
Posłowie i działacze Konfederacji na korytarzu sejmowym
Źródło: Albert Zawada / PAP

- Naszą uwagę zwróciło to, że one wielokrotnie wykraczają poza kompetencje, które mają osoby zadające te pytania - mówił Żyśko. Podał przykład jednego z posłów Konfederacji, Michała Połuboczka, który "z rozbrajającą szczerością odpowiada nam, że on nie zna materii, o którą pyta".

Zaznaczył, że mimo to treść pytań sugeruje, że zadający je posiada zaawansowaną wiedzę w tej dziedzinie, ponieważ "pyta bardzo precyzyjnie o specyfikację amunicji, o specyfikację rzeczy bardzo szczegółowych". - On musi mieć albo dostęp do jakichś danych, być może umów, być może jakichś zamówień publicznych, albo pozyskuje je z innych źródeł - ocenił Żyśko.

"Mamy do czynienia z absolutnym przełomem". Umowa podpisana
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Mamy do czynienia z absolutnym przełomem". Umowa podpisana

"Można połączyć kropki"

Rodzi to pytania, "dla kogo te informacje są pozyskiwane". - Tutaj posłowie często powołują się na różnych sygnalistów, ale my nie wiemy, czy to jest lobbing biznesowy, czy to są może jakieś powiązania, które już byśmy ocenili jako niebezpieczne kontrwywiadowczo - powiedział.

Jednak, "jak wskazuje emerytowana funkcjonariuszka ABW, już z samych pytań można wyciągnąć wnioski, można połączyć kropki".

OGLĄDAJ: Klub, który wspiera pałac
pc

Klub, który wspiera pałac

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada / PAP

Udostępnij:
TAGI:
KonfederacjaWojsko PolskieDronyMinisterstwo Obrony NarodowejSejm
Czytaj także:
Mężczyzna wpadł po 16 latach
W papierze toaletowym ukrył papierosy. Zmienił nazwisko, ale wpadł po 16 latach
Rzeszów
imageTitle
To była jedna z najdłuższych tenisowych bitew w Australian Open
Najnowsze
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Kurs zanurkował. Strata liczona w setkach miliardów
BIZNES
małżeństwo kryzys łóżko
Koniec z "obowiązkiem małżeńskim". Przyjęto zmiany w Kodeksie cywilnym
Paulina Borowska
Samobieżna armata przeciwlotnicza 35 mm SA-35
System San i "potwór z Tarnowa". Prezes PGZ tłumaczy, co to jest
Polska
Ekstradycja byłego asesora komorniczego
Komornik przywłaszczył ponad 14 milionów i uciekł na Dominikanę
Szczecin
Apple iphone 17 premiera
Lider z nową strategią. "Oszałamiający" popyt
BIZNES
Koniec z wysyłką identyfikatorów przez ZDM
Nie będą wysyłać identyfikatorów, bo "znaczna część" nie była odbierana
WARSZAWA
Akcja chemiczna w powiecie gryfińskim
Wyciek kwasu siarkowego z cysterny. Na miejscu 12 zastępów straży
Szczecin
Ukraińskie wojsko
Komunikat z Ukrainy. "Polska odgrywa kluczową rolę"
Świat
imageTitle
Ślubowanie polskich olimpijczyków. "Jestem przekonany, że przywieziecie medale"
EUROSPORT
Groźna sytuacja na przejeździe kolejowym, ulica Wolna w Rybniku
Rogatki w górze, a pociągi jadą. To już drugi raz
Rybnik
Kobieta urodziła synka (zdjęcie ilustracyjne)
Przyjechali pomóc młodej kobiecie. Usłyszeli kwilenie, w szafce znaleźli noworodka
WARSZAWA
imageTitle
Niebezpieczna trasa i śnieżyca. Zjazd przerwany po kolejnej kraksie
Najnowsze
Wyszły z "glebowej otchłani"
Śnieg zrobił się brudny i zaczął się ruszać. To nie sadza ani pył z kopciuchów
Lublin
Krzysztof Gawkowski
Groźby wobec wicepremiera. Zatrzymanie i zarzuty
Robert Zieliński
imageTitle
"Ależ potężnie zdarty". Pędzili ponad 100 km/h, ucierpieli w kraksie
EUROSPORT
Luigi Mangione w sądzie stanowym na Manhattanie w Nowym Jorku, wtorek, 16 września 2025 r.
Podszywał się pod agenta FBI, by uwolnić Luigiego Mangione
Maciej Wacławik
Radosław Sikorski
Minerały krytyczne. Sikorski leci na negocjacje
BIZNES
Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak
Nie dowierzali, że prezydent Poznania naprawdę to powiedział. Myśleli, że to AI
Poznań
Tunel Hamasu w Strefie Gazy, zdobyty przez siły izraelskie
Wyszli z tunelu, zostali "wyeliminowani"
Świat
8 min
pc
"Proszę też, żebyście nie robili ze mnie jakiegoś rozchwianego gościa"
Sejm Wita
Mróz
"Scenariusz jest coraz bardziej klarowny". IMGW ostrzega
METEO
Cielaki na autostradzie A2
Cielaki na gigancie. Chodziły po autostradzie. Nagranie
Łódź
Zatrzymanie podejrzanego o ataki na seniorki
"Przestań wrzeszczeć, bo cię uduszę". Brutalne ataki na starsze kobiety
WARSZAWA
narty zima
Najpierw basen, potem narty. To warto wiedzieć, zanim ruszysz na stok
Agnieszka Pióro
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Zabił ratownika medycznego. Zbadali go psychiatrzy, jest opinia
WARSZAWA
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Tajemnicza śmierć 14-latki. Ciało w mieszkaniu, zatrzymano 24-latka
Poznań
Jastrzębie Zdrój
Jastrzębie-Zdrój jak Detroit? "Nie życzę nikomu"
Joanna Rubin-Sobolewska
Kevin Warsh
Prezydent USA ma ogłosić kandydata na szefa Fed
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica