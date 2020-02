"W związku z licznymi zapytaniami". CIS wydało komunikat "w sprawie wyboru członków KRS"

"W związku z licznymi zapytaniami oraz doniesieniami medialnymi dotyczącymi wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa przypominamy, że członkowie KRS zostali wybrani 6 marca 2018 r. na mocy uchwały Sejmu VIII kadencji" – napisano w opublikowanym w poniedziałek wieczorem przez Centrum Informacyjne Sejmu komunikacie. "Pomiędzy 23, a 25 stycznia 2018 r. wpłynęły zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa poparte przez grupy co najmniej 2 000 obywateli lub 25 sędziów" – poinformowano.

Do tej pory nie ujawniono jednak nazwisk sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej KRS, czego konsekwentnie domagają się opozycja i organizacje pozarządowe. Chcieliby bowiem zweryfikować, czy kandydaci nie popierali się nawzajem, czy między popieranymi a popierającymi nie występowały relacje służbowe lub czy wśród popierających nie było sędziów blisko związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości.

O wycofaniu poparcia głośno stało się za sprawą wybranego do nowej KRS sędziego Macieja Nawackiego. Na liście poparcia za jego kandydaturą podpisało się 28 sędziów. Jak się jednak potem okazało, co najmniej czworo sędziów wycofało swoje poparcie jeszcze przed złożeniem dokumentów. W połowie stycznia dwie sędzie z tego grona podczas rozmowy z "Faktami TVN" po raz pierwszy publicznie powiedziały o tym, dlaczego to zrobiły. - Przez ostatnie dwa lata myślałam o tej chwili, gdy ten podpis złożyłam i zawsze tego żałowałam - tłumaczyła sędzia Anna Pałasz .- Tu nie chodziło o Macieja (Nawackiego - red.). To chodziło o ten organ (KRS - red.), tę ustawę, na podstawie której był wówczas tworzony - dodała sędzia Katarzyna Zabuska. Wycofanie poparcia rodzi obawę, że olsztyńskiemu sędziemu mogło w ten sposób zabraknąć wymaganych podpisów, przez co nie mógł zostać członkiem KRS. On sam twierdzi, że "nie ma czegoś takiego jak 'wycofanie poparcia' czy odwołanie raz złożonego na listach podpis".