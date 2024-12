"Dosyć żenujące widowisko", "plan został wykonany"

To było dosyć żenujące widowisko, no ale chyba w sumie nie ma żadnych innych argumentów na obronę immunitetu Zbigniewa Ziobry, jak odwracanie kota ogonem - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Anita Kucharska-Dziedzic z klubu Lewicy o przebiegu posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej w sprawie Zbigniewa Ziobry. Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że ziobryści "wykonali plan", który mieli na to posiedzenie.

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, stawił się spóźniony na posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Ostatecznie komisja poparła wniosek w sprawie jego zatrzymania i doprowadzenia przed komisję śledczą do spraw Pegasusa. Głosowanie poprzedziła długa i burzliwa dyskusja.

Kucharska-Dziedzic: to było dosyć żenujące widowisko

Przebieg posiedzenia tej komisji komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 Anita Kucharska-Dziedzic z klubu Lewicy oraz Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej, szef sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej.

- Pan poseł Ziobro użył słowa "cyrk" (w odniesieniu do tego, co działo się na komisji - red.). Myślę, że głównymi aktorami owych cyrkowych zapędów byli on, jego byli koledzy i koleżanki z Suwerennej Polski (teraz już są formalnie w PiS - red.) - mówiła Kucharska-Dziedzic.

- Założyli sobie plan, że będą mówić o tym, jak wspaniały jest Zbigniew Ziobro, jak my jesteśmy strasznie autokratyczni, jak niszczymy praworządność, jak niszczymy takiego wspaniałego człowieka jak Zbigniew Ziobro - kontynuowała

- To było dosyć żenujące widowisko, no ale chyba w sumie nie ma żadnych innych argumentów na obronę immunitetu pana Zbigniewa Ziobry, jak odwracanie kota ogonem - dodała.

Sowa: spóźnienie Ziobry było celowe, plan został wykonany

Marek Sowa stwierdził, że "pan minister Ziobro i cała ta jego ekipa z Suwerennej Polski już wczoraj rozpoczęli nowy plan polityczny, związany z powrotem pana ministra do zdrowia". Nawiązał do tego, że w poniedziałek Ziobro po raz pierwszy od dłuższego czasu pojawił się publicznie na konferencji prasowej.

Zdaniem posła KO, to, że Ziobro spóźnił się na posiedzenie komisji o około 20 minut było działaniem celowym. - To było przygotowane, oni doskonale wiedzieli, w którym momencie ma się pojawić, też po to, żeby w jakiejś mierze uderzyć w komisję, zlekceważyć, pokazać, że to będzie się odbywało na jego warunkach - mówił dalej.

- Ten plan został wykonany - dodał.

Sowa: spóźnienie Ziobry na posiedzenie komisji było celowe, plan został wykonany TVN24

Autorka/Autor:mjz/kab

Źródło: TVN24