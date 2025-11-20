Groźby karalne wobec prezydenta PR. Sprawca zatrzymany Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował w środę o kolejnym przypadku wpisu z groźbami w mediach społecznościowych.

"Nie ma zgody na łamanie prawa w sieci! Na bieżąco zgłaszamy do platform społecznościowych wszelkie nielegalne treści. Szczególnie te z groźbami wobec najważniejszych osób w państwie - jak prezydent RP. Dziś mieliśmy kolejny taki przypadek" - przekazał w środę w godzinach wieczornych na X Gawkowski.

Na bieżąco zgłaszamy do platform społecznościowych wszelkie nielegalne treści. Szczególnie te z groźbami wobec najważniejszych osób w państwie - jak Prezydent RP. Dziś mieliśmy kolejny taki przypadek.



Jak stwierdził, obecnie moderacja platform decyduje, czy takie treści znikną i jak szybko się to stanie. "Dlatego pracujemy nad wdrożeniem aktu o usługach cyfrowych - DSA - aby treści nielegalne były szybko usuwane. Ustawa jest na końcówce prac sejmowych. Niebawem trafi do podpisu prezydenta" - wskazał.

Prezydent Karol Nawrocki Źródło: PAP/Leszek Szymański

Kolejne przypadki gróźb wobec prezydenta

Marek Gieorgica z Ministerstwa Cyfryzacji wyjaśnił, że chodzi o wpis na platformie X, w którym użytkownik "sugerował lub nawoływał do zamachu na prezydenta RP". Powiedział, że wyszukiwaniem takich treści w mediach społecznościowych zajmuje się wytypowany do tego zespół w NASK. Zgodnie z procedurą, w przypadku odnalezienia w sieci takich wpisów, są one natychmiast zgłaszane do moderacji platform, na których się ukazują.

- Zwykle, kiedy takie treści są wyłapywane, to oprócz zgłoszenia do moderacji platform, które mogą je usunąć, zgłaszane są one także do odpowiednich służb - powiedział.

O podobnym przypadku poinformowała w ubiegłym tygodniu Komenda Stołeczna Policji. Zatrzymano wtedy mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec prezydenta. W sprawie chodziło o zdjęcie z pistoletem i podpisem "do zobaczenia Karolku", zamieszczone przez jednego z użytkowników portalu X pod fotografią prezydenta z meczu Polska - Holandia.

Podejrzanym o kierowanie gróźb karalnych okazał się 19-letni obywatel Polski. Prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury, poinformował, że podejrzany przyznał się do winy i wyraził skruchę.

Zastosowano wobec niego dozór policji, połączony z zakazem zbliżania się do prezydenta oraz budynków należących do Kancelarii Prezydenta RP – Pałacu Prezydenckiego oraz Belwederu.

Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustawy

Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest pierwszą na świecie regulacją, która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od 17 lutego 2024 r. Artykuły 9. i 10. DSA wskazują, że państwowe organy sądowe i administracyjne mogą nakazywać dostawcom blokowanie treści w internecie.

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który dostosowuje polskie prawo do europejskich regulacji.

Projekt uprawnia osoby fizyczne i m.in. prokuraturę, policję, Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną do złożenia wniosku o wydanie nakazu zablokowania nielegalnej treści. Procedurze tej mogą podlegać treści dotyczące 27 czynów zabronionych, głównie Kodeksem karnym, zawierające m.in.: groźby karalne, namowę do popełnienia samobójstwa, pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim, propagowanie ideologii totalitarnych, a także nawoływanie do nienawiści i znieważanie na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych (w tym treści zawierające mowę nienawiści, rozpowszechniane w mediach społecznościowych).

