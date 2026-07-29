Kolejny poseł PiS dołącza do Mateusza Morawieckiego

Poseł PiS Piotr Uściński dołącza do stowarzyszenia Rozwój Plus Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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O swojej decyzji Piotr Uściński poinformował w mediach społecznościowych. "Chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd zjednoczonej prawicy Mateusza Morawieckiego. Dlatego dołączę do Rozwoju Plus"- napisał poseł.

✅Chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd zjednoczonej prawicy @MorawieckiM.

Dlatego dołączę do @RozwojPlus 🙂

🇵🇱Czołem Wielkiej Polsce‼️ — Piotr Uściński 🇵🇱 (@PiotrUscinski) July 29, 2026 Rozwiń Źródło: X/Piotr Uściński

Na wpis Uścińskiego zareagowali już pierwsi członkowie Rozwój Plus. "Witamy na pokładzie" - napisał europoseł Michał Dworczyk. "Świetna decyzja Piotrze" - skomentował Paweł Jabłoński. "Witamy w drużynie" - napisał Robert Gontarz.

Spotkanie Uścińskiego z Morawieckim

W zeszłym tygodniu Piotr Uściński, wtedy jeszcze stronnik Jarosława Kaczyńskiego, spotkał się jako jego wysłannik z Mateuszem Morawieckim. Do rozmów doszło na pół godziny przed oświadczeniem Kaczyńskiego o przyszłości w PiS członków Rozwoju Plus.

Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska pytała Uścińskiego po jego spotkaniu o przebieg rozmowy. Poseł PiS odparł, że "cały czas rozmawiamy" i "mamy różne rozmowy". Dopytywany, z jakimi propozycjami przyszedł do Morawieckiego, Uściński stwierdził, że "z różnymi notatkami".

Decyzja Komitetu Politycznego PiS

Ponad 40 członków Prawa i Sprawiedliwości, głównie ludzie z frakcji Mateusza Morawieckiego z nim samym na czele, nie złożyło oświadczeń o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Jak mówił w zeszłym tygodniu Jarosław Kaczyński, tym samym zrezygnowali oni z członkostwa w PiS.

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We wtorek Komitet Polityczny miał oficjalnie wykluczyć ich z partii. Podjął jednak zamiast tego decyzję o skierowaniu ich spraw do rzecznika dyscyplinarnego PiS, Karola Karskiego. Ten na antenie TVN24 mówił o zaskoczeniu tą decyzją.

Po posiedzeniu kierownictwa PiS spotkali się również członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus. Szczegóły ich ustaleń mamy poznać o godz. 9.30 podczas konferencji prasowej w Sejmie.