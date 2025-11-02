Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kolejne kroki w sprawie ekshumacji w Ukrainie

Ekshumacje szczątków polskich żołnierzy w Lwowie-Zboiskach
W Ukrainie, w Puźnikach, rozpoczęły się prace przed ekshumacją ofiar rzezi wołyńskiej
Źródło: Andrzej Zaucha/Fakty TVN
Pochówki szczątków żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa i pochowanych we Lwowie-Zboiskach, odbędą się w listopadzie - poinformował ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Ich ekshumacje przeprowadzono w sierpniu tego roku. Ukraina deklaruje chęć dalszej współpracy z Polską w sprawie ekshumacji, które długo były przedmiotem sporu.

W sobotę w rozmowie z agencją Ukrinform Wasyl Bodnar poinformował, że "w Ukrainie przeprowadzono w ostatnim czasie dwie ekshumacje, w tym w Puźnikach (w obwodzie tarnopolskim - red.), gdzie pochówek już się odbył". - Natomiast szczątki żołnierzy Wojska Polskiego, które zostały ekshumowane we Lwowie, zostaną ponownie pochowane w Mościskach 14 listopada - powiedział.

Jak przekazał ambasador, kilka dni temu we Lwowie odbyło się posiedzenie grupy roboczej odpowiedzialnej za prowadzenie prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych. Podsumowano wstępne wyniki oraz uzgodniono dalsze kroki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nie może być mowy". Ukraina odpowiada rzecznikowi polskiego prezydenta

"Nie może być mowy". Ukraina odpowiada rzecznikowi polskiego prezydenta

Jest zgoda na poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej w kolejnej wsi

Jest zgoda na poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej w kolejnej wsi

Świat

- Liczymy także na wizytę prezesa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Ołeksandra Ałfiorowa w Warszawie i omówienie z polskimi urzędnikami kwestii dalszych poszukiwań i ekshumacji zarówno na terytorium Ukrainy, jak i Polski - zaznaczył Bodnar, dodając, że wizyta może odbyć się do końca roku.

Dyplomata podziękował stronie polskiej za dobrą organizację prac poszukiwawczych w miejscowości Jureczkowa w województwie podkarpackim i wyraził nadzieję, że prace te będą kontynuowane. - Dla nas ważna jest otwartość, gotowość do współpracy i wzajemność w naszych relacjach. Wzajemna transparentność pozwala nam mówić, że z poziomu politycznego w kwestiach poszukiwań i ekshumacji przeszliśmy do praktycznej pracy, co pokazują obie strony - podkreślił.

"Proces długotrwały" i ostrzeżenie przez "manipulowaniem"

Bodnar przypomniał, że wkrótce zostanie wybrany nowy współprzewodniczący ukraińskiej grupy do spraw prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych. Zajmie miejsce Andrija Nadżosa, który przeszedł do MSZ Ukrainy. - Teraz najważniejsze, aby tempo prac, które wcześniej uzgodniono, nie spadało, abyśmy pokazywali społeczeństwom ukraińskiemu i polskiemu praktyczną pracę, otwartość i gotowość do działań z obu stron - oświadczył.

Ocenił, że niektóre siły polityczne "próbują manipulować tym tematem, nie pokazywać lub ukrywać rzeczywisty stan rzeczy". - W związku z tym wysłałem kluczowym frakcjom w parlamencie Polski podstawowe informacje o ostatnio przeprowadzonych pracach poszukiwawczych i ekshumacyjnych oraz o tym, co osiągnęliśmy - poinformował.

Ekshumacje szczątków polskich żołnierzy w Lwowie-Zboiskach
Ekshumacje szczątków polskich żołnierzy w Lwowie-Zboiskach
Źródło: Vitaliy Hrabar/PAP/EPA

Dyplomata wyraził gotowość do stałego informowania polskich ustawodawców o tym, co dzieje się w sferze prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych. Jego zdaniem o rezultatach tych prac powinni otwarcie informować również specjaliści, aby przekazywać polskiemu społeczeństwu informacje o sytuacji.

Zaznaczył też, że w każdym przypadku prace poszukiwawczo-ekshumacyjne są procesem długotrwałym, uwarunkowanym wieloma czynnikami. - Udzielanie zezwoleń, prowadzenie prac, analizy DNA, sporządzanie odpowiednich raportów - wszystko to jest procesem długotrwałym. Ponadto trzeba brać pod uwagę, że prace te prowadzone są w warunkach stanu wojny, z odpowiednimi ograniczeniami bezpieczeństwa i wojskowymi, które obecnie obowiązują w Ukrainie - zauważył ambasador.

Ekshumacje szczątków polskich żołnierzy w Lwowie-Zboiskach
Ekshumacje szczątków polskich żołnierzy w Lwowie-Zboiskach
Źródło: Vitaliy Hrabar/PAP/EPA

Polsko-ukraiński spór o ekshumacje

Polskę i Ukrainę od wielu lat różni pamięć o roli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, które w latach 1943-1945 dopuściły się ludobójczej czystki etnicznej blisko 100 tysięcy polskich mężczyzn, kobiet oraz dzieci.

Od wiosny 2017 roku trwał spór wokół zakazu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy, wprowadzonego przez ukraiński IPN. Został on wydany po zdemontowaniu pomnika UPA w Hruszowicach w kwietniu tego samego roku.

Decyzja o zniesieniu obowiązującego od 2017 roku moratorium na poszukiwania i ekshumacje szczątków polskich ofiar zbrodni wołyńskiej została ogłoszona pod koniec listopada 2024 roku podczas wspólnej konferencji prasowej szefów dyplomacji Polski i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy. Ukraina potwierdziła wówczas, że "nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy, zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim". Zadeklarowała też "gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach".

Pogrzeb w Puźnikach i pytania o rozmiary trumien. "Małe dzieci tam leżą"?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogrzeb w Puźnikach i pytania o rozmiary trumien. "Małe dzieci tam leżą"?

Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska

Wiosną Polacy przeprowadzili ekshumacje w dawnej wsi Puźniki w obecnym obwodzie tarnopolskim Ukrainy. W nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali tam - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków. W wyniku prac odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Zostały one pochowane w Puźnikach 6 września.

Ukraińcy wydali też pozwolenie na prace ekshumacyjne szczątków żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa i pochowanych we Lwowie-Zboiskach. Odnaleziono szczątki co najmniej 31 osób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Vitaliy Hrabar/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojsko PolskieWojskoŻołnierzeLwów
Czytaj także:
Flota cieni
Tak działa Bałtycka Warta. Finowie o "udaremnionych atakach"
Świat
shutterstock_1899265906
W ich organizmach także odkryli "wieczne chemikalia"
METEO
Zniszczenia w jamajskim mieście Black River po uderzeniu hurganu Melissa
"Pomoc nie nadeszła", "chaos totalny". Życie po huraganie
Świat
Malediwy
Turystyczny raj wprowadza pierwszy taki zakaz. Grożą surowe kary
Świat
Samochód Stephanie Land
"Nie sądzę, żeby ktoś z radością wybierał takie życie"
Joanna Rubin-Sobolewska
Ludzie uczcili pamięć ofiar tragedii w Nowym Sadzie 16 minutami ciszy
Tysiące ludzi i szesnaście minut ciszy. Uczcili pierwszą rocznicę tragedii
Świat
Ulewa, burza, deszcz
Tu będzie mocno padać. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Zamknięto najgłośniejszy skandal igrzysk w Pekinie
EUROSPORT
moskwa noc shutterstock_1850694631
Dowódca zapowiada blackouty w Rosji. "To nic strasznego. Dacie radę"
Świat
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginiona nastolatka znaleziona żywa w pudle
Świat
Zostera Marina pochodzi z Wysp Japońskich
Trudno w to uwierzyć, ale ona się odradza. Jest coraz lepiej
Aleksandra Arendt-Czekała
BRITAIN-POLICE-CAMBRIDGESHIRE-0001
Premier zabrał głos po brutalnym ataku w pociągu
Świat
Luwr po napadzie
Zarzuty za kradzież w Luwrze, "cios" pod Moskwą, groźba Trumpa
WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, deszcz, opady
Duża różnica temperatury między północą a południem
METEO
imageTitle
Efektowna wygrana Realu. Mbappe znów zachwycił
Najnowsze
imageTitle
Salah wykorzystał błąd bramkarza. Przełamanie Liverpoolu
EUROSPORT
26 min
dda
"Stałem w łóżeczku i krzyczałem do taty, żeby zostawił mamę"
Depresja systemu
Donald Trump
Trump grozi interwencją "na ostro". Zarządził przygotowania
Świat
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
W tych dzielnicach już nie kupisz alkoholu w nocy
WARSZAWA
shutterstock_2643556471
Spotkali się na szczycie, Trump usłyszał przeprosiny. Poszło o reklamę
Świat
Pogotowie gazowe (zdj. ilustracyjne)
Wyciek gazu w Toruniu. Trzeba zrobić wykop, bo "trudno wskazać źródło"
Kenia-000535
Masa ziemi osunęła się na domy. Są kolejne ofiary
METEO
imageTitle
Pokaz mocy Bayernu w ligowym hicie
EUROSPORT
Siostra Małgorzata Chmielewska
Siostra Chmielewska o "haniebnej" ustawie
imageTitle
Świątek skomentowała swoje imponujące zwycięstwo
EUROSPORT
Szczyt Ortler we Włoszech
Lawina w Alpach. Są ofiary śmiertelne
METEO
Z Luwru skradziono cenne klejnoty
38-latka z zarzutami po kradzieży w Luwrze. "Jest zdruzgotana"
Świat
Tchéky Karyo
Tchéky Karyo nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Sinner upokorzył Zvereva w Paryżu
EUROSPORT
shutterstock_1809198358
"Miał chwycić jedną dziewczynkę za rękę, drugą za kaptur". Sprawa trafiła na policję
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica