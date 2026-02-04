Kogo ułaskawił prezydent? Szef gabinetu o szczegółach

Arleta Zalewska o kulisach spotkania Radosława Sikorskiego z Karolem Nawrockim Źródło: TVN24+

W poniedziałek kancelaria prezydenta poinformowała, że prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób. Nie było jednak wiadomo, kim są. W środę szef jego gabinetu Paweł Szefernaker przekazał szczegóły dotyczące ułaskawionych.

- Pierwsza osoba to ponad 85-letnia schorowana wdowa, sprzedała mieszkanie, by spłacić zobowiązania i zadośćuczynić za winę. Ze względu na bardzo zły stan zdrowia, podeszły wiek, skruchę i dobre opinie, (została) ułaskawiona z powodów humanitarnych - poinformował w poniedziałek szef gabinetu Nawrockiego w nagraniu na X.

Druga osoba z ułaskawieniem głowy państwa, jak poinformował Szefernaker, to "człowiek po wypadku komunikacyjnym z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu i poważnymi problemami onkologicznymi od lat poza konfliktem z prawem". - Dziś nie jest w stanie odbyć kary, ułaskawienie również z przyczyn humanitarnych - mówił szef prezydenckiego gabinetu.

Trzecią osobą jest "mąż i ojciec, opiekujący się żoną w leczeniu onkologicznym z wyjątkowo złośliwym nowotworem". - Osadzenie zrujnowałoby rodzinę - powiedział Szefernaker.

- To zwykli Polacy w dramatycznych sytuacjach. We wszystkich trzech sprawach są pozytywne oceny sądów oraz wyjątkowo trudne okoliczności rodzinne lub zdrowotne. Każdą decyzję poparł też prokurator generalny - argumentował. Szefernaker podkreślił, że "państwo nie może być słabe dla silnych i silne wobec słabych, ma być sprawiedliwe".

Prezydent ułaskawił trzy osoby

Poniedziałkowa decyzja to pierwsze ułaskawienia w kadencji Nawrockiego. W pierwszym komunikacie kancelaria prezydenta nie podała, komu przyznano prawo łaski, ale jakie ciążyły na tych osobach zarzuty.

Kancelaria prezydenta już wtedy argumentowała, że Nawrocki kierował się "względami humanitarnymi". Jednocześnie prezydent odmówił prawa łaski pięciu osobom i podpisał cztery postanowienia, w których "zażądał od prokuratora generalnego przedstawienia akt".

