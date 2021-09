Uchwała KRRiT. Prawniczka: Rada przyjęła na siebie kompetencje ustawodawcze

Prawniczka: KRRiT przyjęła na siebie kompetencje ustawodawcze

Prawniczka: ta uchwała jest trochę wewnętrznie sprzeczna

Wiercińska-Krużewska oceniła, że uchwała jest "trochę wewnętrznie sprzeczna". - Z jednej strony wyraża stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która ocenia prawo, któremu podlega. Z drugiej strony - kieruje do pewnych organów jakby wniosek o to, żeby on zajął się tą sprawą i stwierdził, czy to rozumowanie KRRIT jest słuszne, czy nie - mówiła.