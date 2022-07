KO wyprzedza PiS w sondażu poparcia partyjnego. "Musimy naprawdę ciężko pracować przekonując wyborców"

Trela: partie opozycyjne w przyszłym roku wygrają wybory

Kobosko: musimy naprawdę ciężko pracować, przekonując wyborców

Michał Kobosko z partii Polska 2050 przypomniał, że to póki co jeden sondaż, który pokazuje "tak istotny spadek poparcia dla PiS". - Widzimy, jak wszystko, co robi w tej chwili PiS, się rozpada - mówił. - Również ich wyborcy to widzą, zaczynają to czuć, ale zobaczymy kolejne sondaże i zobaczymy, czy rzeczywiście ten spadek jest tak znaczący - stwierdził.