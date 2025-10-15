Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

Policja szuka nastoletnich chłopców

skl
Kłodzko
Źródło: Google Earth
Policjanci z powiatu kłodzkiego poszukują zaginionych chłopców w wieku 13 i 14 lat. We wtorek, 14 października, oddalili się z placówki opiekuńczo-wychowawczej i od tej pory nie nawiązali kontaktu z opiekunami i rodziną.

Policjanci z Kłodzka apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu chłopców w wieku 13 i 14 lat. Chłopcy we wtorek, 14 października, oddalili się z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Jechali pociągiem w stronę Kłodzka, wysiedli na stacji Kłodzko Miasto o godzinie 14:18 i od tego czasu nie ma z nimi kontaktu.

Policja przedstawiła rysopisy chłopców.

Kamil Brzeżański był ubrany w bluzę z kapturem koloru niebieskiego z dużym logo "CHAMPION" oraz spodnie dresowe koloru zielonego - wzrost około 165 cm.

Poszukiwany Kamil Brzeżański
Poszukiwany Kamil Brzeżański
Źródło: klodzko.policja.gov.pl

Rafał Koch był ubrany w bluzę z kapturem koloru fioletowego z dużym logo "CHAMPION" oraz spodnie dresowe koloru czarnego - wzrost około 170 cm.

Poszukiwany Rafał Koch
Poszukiwany Rafał Koch
Źródło: klodzko.policja.gov.pl

Policja zaapelowała do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat tego, gdzie są chłopcy, aby skontaktować się z funkcjonariuszami pod numerem 112 lub zgłosić się do najbliższej jednostki.

pc

Autorka/Autor: kkop/kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: klodzko.policja.gov.pl

