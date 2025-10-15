Policja szuka nastoletnich chłopców

Kłodzko Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Kłodzka apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu chłopców w wieku 13 i 14 lat. Chłopcy we wtorek, 14 października, oddalili się z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Jechali pociągiem w stronę Kłodzka, wysiedli na stacji Kłodzko Miasto o godzinie 14:18 i od tego czasu nie ma z nimi kontaktu.

Policja przedstawiła rysopisy chłopców.

Kamil Brzeżański był ubrany w bluzę z kapturem koloru niebieskiego z dużym logo "CHAMPION" oraz spodnie dresowe koloru zielonego - wzrost około 165 cm.

Poszukiwany Kamil Brzeżański Źródło: klodzko.policja.gov.pl

Rafał Koch był ubrany w bluzę z kapturem koloru fioletowego z dużym logo "CHAMPION" oraz spodnie dresowe koloru czarnego - wzrost około 170 cm.

Poszukiwany Rafał Koch Źródło: klodzko.policja.gov.pl

Policja zaapelowała do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat tego, gdzie są chłopcy, aby skontaktować się z funkcjonariuszami pod numerem 112 lub zgłosić się do najbliższej jednostki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD