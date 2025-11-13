Kim są sędziowie, których nominacje zablokował prezydent? Pełna lista

W czwartek portal Onet opublikował listę 46 sędziów, których awans zablokował prezydent Karol Nawrocki. Są to głównie młodzi sędziowie, którzy pracują w sądach rejonowych, czyli na najniższym szczeblu sądownictwa. "Na liście jest 38 sędziów rejonowych, którzy mieli dostać awans do sądów okręgowych, czyli na drugi szczebel sądowniczej struktury. Zresztą część z nich już pracuje na czasowych delegacjach do sądów okręgowych - w takich przypadkach prezydencka nominacja miała być zatwierdzeniem stanu faktycznego" - napisano.
Portal wskazuje, że wszystkie te nominacje trafiły do kancelarii prezydenta jeszcze za czasów Andrzeja Dudy, a niektóre sięgają aż cztery lata wstecz. Według Onetu, Nawrocki ukarał większość młodych sędziów wyłącznie za to, że podpisywali listy w sprawie sytuacji w sądownictwie. "Chodzi przede wszystkim o akcję z 2021 r., gdy rekordowe 4 tys. sędziów podpisało się pod listem wzywającym rząd PiS do respektowania orzeczeń TSUE, które kwestionowały tzw. reformy sądowe Zbigniewa Ziobry" - czytamy.
Onet pisze, że chodziło między innymi o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, którą TSUE uznał za sąd polityczny. "Izba Dyscyplinarna dostała szerokie uprawnienia do ścigania sędziów i składała się głównie z dawnych zaufanych prokuratorów Ziobry, którzy dostali zarobki o 40 proc. wyższe od sędziów innych izb Sądu Najwyższego" - przekazano.
Lista sędziów zablokowanych przez prezydenta
Onet opublikował listę sędziów, których miał zablokować Karol Nawrocki. Są na niej sędziowie sądów okręgowych:
1. Artur Achrymowicz - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, delegowany do Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
2. Ziemowit Barański - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
3. Rafał Cieszyński - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
4. Anna Czarniecka-Kleszcz - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
5. Renata Gąsior - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga,
6. Mariusz Jaroszyński - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,
7. Lucyna Stąsik-Żmudziak - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, delegowana do Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
8. Dariusz Stępiński - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi.
Lista obejmuje też sędziów sądów rejonowych:
1. Robert Bełczącki - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa,
2. Magdalena Berczyńska-Bruść - sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu,
3. Paweł Betlejewski - sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie, delegowany do Sądu Okręgowego w Częstochowie,
4. Katarzyna Bójko-Narczewska - sędzia Sądu Rejonowego w Kartuzach, delegowana do Sądu Okręgowego w Gdańsku,
5. Piotr Czerczak - sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie,
6. Paweł Czerwiński - sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu,
7. Grażyna Dąbrowska-Furman - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu,
8. Eliza Feliniak - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia,
9. Aneta Felka-Duszczak - sędzia Sądu Rejonowego w Świebodzinie,
10. Irena Flotyńska - sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto,
11. Ewa Grudzień - sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie,
12. Łucja Gruszczyńska - sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku, delegowana do Sądu Okręgowego w Rybniku,
13. Gabriela Jarawka - sędzia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju,
14. Ewa Karp-Siekludzka - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza,
15. Katarzyna Karwowska - sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu,
16. Marcelina Kasprowicz - sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie,
17. Marcin Kląskała - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia,
18. Radosław Kopeć - sędzia Sądu Rejonowego w Piasecznie,
19. Anna Kowalczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Oławie,
20. Barbara Kowalczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Grójcu,
21. Agnieszka Łężna - Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków, delegowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
22. Agnieszka Mękal - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, delegowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
23. Radosław Molenda - sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, delegowany do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,
24. Agata Piecuch-Plewa - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków,
25. Cezary Podsiadlik - sędzia Sądu Rejonowego w Żorach,
26. Joanna Pol-Kulig - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia,
27. Tomasz Poprawa - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, delegowany do Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
28. Joanna Rawska-Szklarz - sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum, delegowana do Sądu Okręgowego w Szczecinie,
29. Dariusz Rogala - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia,
30. Magdalena Rzeszutek-Jaworska - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków,
31. Anna Słysz-Marcinów - sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu,
32. Aleksandra Sobczak-Michalak - sędzia Sądu Rejonowego w Lęborku,
33. Marzena Stochel-Miryńska - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty,
34. Katarzyna Szafrańska - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, delegowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
35. Agnieszka Świderska - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków,
36. Katarzyna Tarkowska-Miksza - sędzia Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim,
37. Aneta Tomasik-Żukowska - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty,
38. Magdalena Zdrzałka-Szymańska - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.
Autorka/Autor: kgr/kab
Źródło: PAP, Onet
Źródło zdjęcia głównego: PAP