Kim są sędziowie, których nominacje zablokował prezydent? Pełna lista

W czwartek portal Onet opublikował listę 46 sędziów, których awans zablokował prezydent Karol Nawrocki. Są to głównie młodzi sędziowie, którzy pracują w sądach rejonowych, czyli na najniższym szczeblu sądownictwa. "Na liście jest 38 sędziów rejonowych, którzy mieli dostać awans do sądów okręgowych, czyli na drugi szczebel sądowniczej struktury. Zresztą część z nich już pracuje na czasowych delegacjach do sądów okręgowych - w takich przypadkach prezydencka nominacja miała być zatwierdzeniem stanu faktycznego" - napisano.

Portal wskazuje, że wszystkie te nominacje trafiły do kancelarii prezydenta jeszcze za czasów Andrzeja Dudy, a niektóre sięgają aż cztery lata wstecz. Według Onetu, Nawrocki ukarał większość młodych sędziów wyłącznie za to, że podpisywali listy w sprawie sytuacji w sądownictwie. "Chodzi przede wszystkim o akcję z 2021 r., gdy rekordowe 4 tys. sędziów podpisało się pod listem wzywającym rząd PiS do respektowania orzeczeń TSUE, które kwestionowały tzw. reformy sądowe Zbigniewa Ziobry" - czytamy.

Onet pisze, że chodziło między innymi o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, którą TSUE uznał za sąd polityczny. "Izba Dyscyplinarna dostała szerokie uprawnienia do ścigania sędziów i składała się głównie z dawnych zaufanych prokuratorów Ziobry, którzy dostali zarobki o 40 proc. wyższe od sędziów innych izb Sądu Najwyższego" - przekazano.

Lista sędziów zablokowanych przez prezydenta

Onet opublikował listę sędziów, których miał zablokować Karol Nawrocki. Są na niej sędziowie sądów okręgowych:

1. Artur Achrymowicz - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, delegowany do Sądu Apelacyjnego w Lublinie,

2. Ziemowit Barański - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

3. Rafał Cieszyński - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

4. Anna Czarniecka-Kleszcz - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

5. Renata Gąsior - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga,

6. Mariusz Jaroszyński - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,

7. Lucyna Stąsik-Żmudziak - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, delegowana do Sądu Apelacyjnego w Lublinie,

8. Dariusz Stępiński - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi.

Lista obejmuje też sędziów sądów rejonowych:

1. Robert Bełczącki - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa,

2. Magdalena Berczyńska-Bruść - sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu,

3. Paweł Betlejewski - sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie, delegowany do Sądu Okręgowego w Częstochowie,

4. Katarzyna Bójko-Narczewska - sędzia Sądu Rejonowego w Kartuzach, delegowana do Sądu Okręgowego w Gdańsku,

5. Piotr Czerczak - sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie,

6. Paweł Czerwiński - sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu,

7. Grażyna Dąbrowska-Furman - sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu,

8. Eliza Feliniak - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia,

9. Aneta Felka-Duszczak - sędzia Sądu Rejonowego w Świebodzinie,

10. Irena Flotyńska - sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto,

11. Ewa Grudzień - sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie,

12. Łucja Gruszczyńska - sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku, delegowana do Sądu Okręgowego w Rybniku,

13. Gabriela Jarawka - sędzia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju,

14. Ewa Karp-Siekludzka - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza,

15. Katarzyna Karwowska - sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu,

16. Marcelina Kasprowicz - sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie,

17. Marcin Kląskała - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia,

18. Radosław Kopeć - sędzia Sądu Rejonowego w Piasecznie,

19. Anna Kowalczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Oławie,

20. Barbara Kowalczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Grójcu,

21. Agnieszka Łężna - Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków, delegowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

22. Agnieszka Mękal - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, delegowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

23. Radosław Molenda - sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, delegowany do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,

24. Agata Piecuch-Plewa - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków,

25. Cezary Podsiadlik - sędzia Sądu Rejonowego w Żorach,

26. Joanna Pol-Kulig - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia,

27. Tomasz Poprawa - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, delegowany do Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

28. Joanna Rawska-Szklarz - sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum, delegowana do Sądu Okręgowego w Szczecinie,

29. Dariusz Rogala - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia,

30. Magdalena Rzeszutek-Jaworska - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków,

31. Anna Słysz-Marcinów - sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu,

32. Aleksandra Sobczak-Michalak - sędzia Sądu Rejonowego w Lęborku,

33. Marzena Stochel-Miryńska - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty,

34. Katarzyna Szafrańska - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, delegowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

35. Agnieszka Świderska - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków,

36. Katarzyna Tarkowska-Miksza - sędzia Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim,

37. Aneta Tomasik-Żukowska - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty,

38. Magdalena Zdrzałka-Szymańska - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.

