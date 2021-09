Zawody łazików marsjańskich. Jednym ze zwycięzców zespół studentów z Polski

European Rover Challenge (ERC) to prestiżowe zawody robotów marsjańskich skonstruowanych przez studenckie zespoły. Od piątku 37 zespołów z kilkunastu państw rywalizowało na specjalnie przygotowanym torze na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej. W tym roku drużyny konkurowały w dwóch formułach - stacjonarnej i zdalnej.

- To dla nas ogromne wyróżnienie, ponieważ w przygotowania do tej edycji włożyliśmy setki godzin ciężkiej pracy. Emocje były do ostatniej chwili, bo sędziowie nie podawali wyników cząstkowych - powiedział Daniel Włodarczyk z Politechniki Świętokrzyskiej.