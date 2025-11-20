MSZ wyznacza termin. Do tej pory Rosja musi zamknąć ostatni konsulat

MSZ wyznaczył "deadline" funkcjonowania rosyjskiego konsulatu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tej pory ostatni rosyjski konsulat na terenie Polski funkcjonował w Gdańsku. W środę wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował o wycofaniu zgody na działalność placówki. Decyzja zapadła po aktach dywersji na kolei. W środę MSZ przekazał w tej sprawie oficjalną notę stronie rosyjskiej.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór był pytany w czwartek na antenie TVN24 o termin zakończenia funkcjonowania konsulatu. - Jak to się mówi deadline, czyli ten ostatni termin, to jest 23 grudnia (do północy). Do tej godziny konsulat musi przestać działać, a jego pracownicy muszą być poza granicami naszego kraju - odpowiedział.

- Jeśli oczywiście strona rosyjska zdecyduje się zamknąć go wcześniej, to jest ich decyzja - dodał.

Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku Źródło: Konoplytska/Shutterstock

Wycofanie zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu

Sikorski podkreślił w środę, że decyzja o wycofaniu zgody na funkcjonowanie placówki "nie będzie pełną odpowiedzią" rządu na akty dywersji. Szef dyplomacji przypomniał, że ostatnia decyzja o zamknięciu konsulatu w Poznaniu miała związek z próbą podpalenia fabryki we Wrocławiu.

- Nie planujemy zerwania stosunków dyplomatycznych, tak jak nie zrywają ich inne kraje, na których terytorium miały miejsce akty dywersji czy terroryzmu - oświadczył Sikorski. Oznacza to, że ambasada Rosji w Warszawie nie zostanie zamknięta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Decyzja Sikorskiego po aktach dywersji. MSZ przekazało notę

W odpowiedzi na decyzje polskiego rządu Rosja ograniczy obecność dyplomatyczną i konsularną Polski - przekazała rzecznika rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, cytowana przez agencję informacją TASS.

OGLĄDAJ: TVN24 HD