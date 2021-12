KE wszczyna procedurę naruszeniową w sprawie polskiego TK. Robert Grzeszczak komentuje

Władza daje wypowiedziom Trybunału Konstytucyjnego siłę egzekucji. To na sędziach będzie spoczywało, czy będą się stosowali do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, czy też nie. Robi się galimatias - mówił w TVN24 dr hab. Robert Grzeszczak z Uniwersytetu Warszawskiego. Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę naruszeniową.

Grzeszczak: nie powinno być tak, że sędziowie są stawiani na barykady

- Komisja Europejska nie wymyśliła sobie tego sama. Opiera się na tym, że Trybunał Konstytucyjny nie jest organem niezależnym, niezawisłym, nie jest sądem, tylko ciałem, które wydaje swoje opinie, a nie wyroki. Dlaczego? Bo stwierdził to już wcześniej trybunał w Strasburgu (TSUE - red.), mówiąc o tym, że jeżeli w składzie orzekającym są osoby nieprawidłowo powołane, na przykład na miejsca już zajęte, to ten skład jest nieprawidłowy i wszystko co uczyni, nie ma mocy prawnej - wyjaśniał.