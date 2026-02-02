Logo strona główna
Polska

"Potrafiła stać z tyłu". Do czasu

|
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Źródło: Paweł Supernak/PAP
Bardzo pracowita, skrupulatna, ambitna. Jej atuty względem Szymona Hołowni to wiedza i doświadczenie, ale on jest bardziej charyzmatyczny - tak o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz mówi jedna z osób, która z nią współpracowała. Nowa przewodnicząca Polski 2050 jeszcze kilka lat temu miała "brzydzić się partyjnością", a dziś ma się stać twarzą nowego otwarcia. Czy ma na to papiery?
Jeszcze kilka lat temu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była znana przede wszystkim jako ekspertka od tematów związanych z polityką Rosji. Komentowała działania Władimira Putina i kremlowskiego reżimu. Polska polityka? Prawie nieobecna w jej wypowiedziach. Od ponad dwóch lat jest jednak ministrą w rządzie Donalda Tuska, jednym z najbardziej eksponowanych politycznie nazwisk tego gabinetu. Teraz zostaje liderką partii tworzącej koalicję. A w przyszłości być może i wicepremierką. Jak to się stało, że osoba, która jeszcze niedawno miała deklarować, że brzydzi się partyjnymi grami, dziś znajduje się w samym ich centrum?

Publiczną aktywność Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz można podzielić na dwie główne sfery: jedna to działalność ekspercka, druga - polityczno-urzędnicza. Obie się ze sobą przeplatają.

Przez wiele lat pracowała Ośrodku Studiów Wschodnich, gdzie była między innymi kierownikiem działu rosyjskiego. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiadała za sprawy Polonii, współpracę rozwojową i problematykę wschodnią. Potem była ambasadorką w Moskwie - pierwszą w historii kobietą na tej placówce. Jej pracę w resorcie dyplomacji chwalił jej ówczesny szef Radosław Sikorski, który także i dziś jest ministrem spraw zagranicznych.

W 2016 roku Pełczyńska-Nałęcz wróciła do działalności eksperckiej. Została dyrektorką programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie dyrektorką think tanku Forum Idei tej fundacji.

- Nie mogę powiedzieć, że była bardzo dobrą organizatorką - mówi jedna z osób, która współpracowała z Pełczyńską-Nałęcz na eksperckim etapie jej działalności.

Marcin Złotkowski
Marcin Złotkowski
Dziennikarz tvn24.pl
