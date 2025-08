Nawrocki zwrócił się do Tuska. "Już dzisiaj zapraszam"

Nawrocki zwrócił się do rządu: już dzisiaj zapraszam na posiedzenie Rady Gabinetowej Źródło: TVN24

Karol Nawrocki złożył w środę przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką i objął urząd prezydenta RP.

W trakcie swojego pierwszego orędzia powiedział, że "ze smutkiem patrzy na to, co dzisiaj dzieje się wokół przełomowych projektów inwestycyjnych w państwie polskim". - Bo właściwie moglibyśmy je podzielić na te zupełnie zablokowane, na te okrojone i na te w najlepszym przypadku opóźnione - dodał Nawrocki.

- To bardzo niepokojący scenariusz, a gdy spojrzymy na lawinowo rosnące zadłużenie państwa polskiego i dług, a także na obiektywny problem demograficzny w naszej ojczyźnie i problem z mieszkalnictwem, to niestety dzisiaj Polska jest na bardzo złej drodze do rozwoju i musimy mieć tego świadomość - ocenił i stwierdził, że "coś trzeba zmienić".

Nowy prezydent zwrócił się do premiera Donalda Tuska i członków rządu. - Stąd też szanowny panie premierze, drodzy państwo ministrowie, chciałem serdecznie już dzisiaj zaprosić na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu - powiedział.

- Będę chciał z polskim rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych, o najważniejszych inwestycjach, które przed nami, a także o stanie finansów publicznych - mówił.

- Czuję się zobowiązany, panie premierze, jako prezydent Polski mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego - dodał, zwracając się do Tuska.

Karol Nawrocki Źródło: PAP/Paweł Supernak

"Polska potrzebuje wielkich planów i inwestycji"

Jego zdaniem, Polska potrzebuje "wielkich planów i inwestycji". - Nie możemy już być gospodarstwem pomocniczym naszych zachodnich sąsiadów czy całej Unii Europejskiej - ocenił. Podkreślił, że Polska musi szukać drogi gospodarczej, która "stanie się rodzajem konkurencyjności ekonomicznej, gospodarczej także wobec zachodniej Europy".

Prezydent mówił, że w ciągu ostatnich 35 lat Polska osiągnęła sukces gospodarczy, ale były z niego wyłączone "konkretne grupy społeczne czy regiony Polski" i "to oczywiście musimy poprawić".

