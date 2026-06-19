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Polska

Nawrocki zdecydował w sprawie orderu Zełenskiego

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Pilne
Nawrocki: podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu
Źródło wideo: x.com/@prezydentpl
Źródło zdj. gł.: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

- Wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy - poinformował Nawrocki w nagraniu w mediach społecznościowych.

Prezydent podkreślił, że "decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu". - Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa - wyjaśnił.

Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy - mówił. - W tej ocenie nic się nie zmieniło - dodał.

Wkrótce więcej informacji.

Źródło: PAP
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Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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