Polska Nawrocki zdecydował w sprawie orderu Zełenskiego Oprac. Kuba Koprzywa |

Nawrocki: podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu Źródło wideo: x.com/@prezydentpl Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy - poinformował Nawrocki w nagraniu w mediach społecznościowych.

Prezydent podkreślił, że "decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu". - Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa - wyjaśnił.

Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy - mówił. - W tej ocenie nic się nie zmieniło - dodał.

Decyzja Prezydenta RP Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. pic.twitter.com/8gr1iRhM3y — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026 Rozwiń

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