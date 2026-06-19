Nawrocki zdecydował w sprawie orderu Zełenskiego
- Wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy - poinformował Nawrocki w nagraniu w mediach społecznościowych.
Prezydent podkreślił, że "decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu". - Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa - wyjaśnił.
Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy - mówił. - W tej ocenie nic się nie zmieniło - dodał.
Wkrótce więcej informacji.
Źródło: PAP