Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Karol Nawrocki ułaskawił "Starucha". Rzecznik prezydenta o powodach

|
Piotr Staruchowicz
Leśkiewicz o ułaskawieniu "Starucha": prezydent podjął decyzję po analizie pełnej dokumentacji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Prezydent podjął decyzję o ułaskawieniu po analizie pełnej dokumentacji - powiedział Rafał Leśkiewicz, rzecznik Karola Nawrockiego, który komentował decyzję o ułaskawieniu Piotra "Starucha" Staruchowicza. - Wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta - oświadczyl.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz komentował poniedziałkową decyzję prezydenta w sprawie ułaskawień. Ułaskawieni zostali Piotr Pytel, Adam Borowski i Piotr "Staruch" Staruchowicz.

Rafał Leśkiewicz o ułaskawieniu "Starucha" przez prezydenta

Leśkiewicz przypomniał, że "kancelaria prezydenta nie podaje nazwisk, nie potwierdza, kto konkretnie został przez pana prezydenta ułaskawiony". W sprawie "Starucha" powiedział, że "to obrońca tego człowieka podał tę informację publicznie".

 - Akt ułaskawienia dotyczy konkretnej sprawy. Tej sprawy, która miała miejsce dwa lata temu, było to wskazanie na podstawie Kodeksu wykroczeń - mówił Leśkiewicz. - Prezydent po analizie akt sprawy, po analizie pełnej dokumentacji, którą otrzymał, podjął decyzję o ułaskawieniu - tłumaczył rzecznik prezydenta.

Zdjęcie z 7 sierpnia 2016 roku
Piotr Staruchowicz
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Jego zdaniem "to niezwykle odpowiedzialna prerogatywa" prezydenta. - Z jednej strony jest to prerogatywa, która daje szansę obywatelowi na zmianę swojego życia i postępowania, w każdym przypadku to jest jedno z kluczowych kryteriów, ale także pan prezydent patrzy na to, co się wydarzyło od momentu skazania każdego, kto wystąpi o akt łaski - opisywał.

Karol Nawrocki ułaskawił "Starucha". Zdaniem prezydenta decyzja sądu była "niesprawiedliwa"

Leśkiewicz dopytywany był o to, jakimi przesłankami kierował się prezydent przy podjęciu decyzji o ułaskawieniu Staruchowicza. Na stronie prezydenckiej kancelarii czytamy, że "akt łaski stosowany jest przede wszystkim, gdy skutki wyroku są nadmiernie dolegliwe, a ich represyjny charakter znacznie przekracza poziom zamierzony przez sąd, gdy wymagają tego względy humanitaryzmu i sprawiedliwości, a nie można uczynić im zadość w drodze postępowania sądowego oraz gdy występują wyjątkowe, nieznane dotąd wydarzenia".

Rzecznik był pytany, czy któraś z tych przesłanek zaszła. - Wszystkie - odpowiedział Leśkiewicz.

- Jeżeli państwo przeanalizujecie całą dokumentację, jeżeli byście państwo zwrócili uwagę na to także, co mówili obrońcy, ale także co mówili organizatorzy wydarzenia, w którym brał udział ten człowiek, który został ułaskawiony, to sprawa była oczywista - mówił dalej prezydencki rzecznik.

Jak relacjonował, zdaniem prezydenta decyzja sądu w tej sprawie była "niesprawiedliwa". - Prezydent podjął taką, a nie inną decyzję stosując akt łaski, bo miał do tego prawo - powiedział Leśkiewicz.

- Prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. W tych siedmiu przypadkach przeanalizował wszystkie okoliczności, które sprawiły, że zastosował prawo łaski - mówił dalej prezydencki rzecznik. - Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzje w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta - zakończył.

"Staruch", czyli Piotr Staruchowicz, jeden z liderów kibiców Legii Warszawa, został ułaskawiony za wykroczenie, którego dopuścił się w marcu 2025 roku podczas wyjazdowego meczu Legii Warszawa z Motorem Lublin. Sąd nałożył wówczas na niego dwuletni zakaz stadionowy za "przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności". W tym przypadku chodziło o kierowanie dopingiem z ogrodzenia, na którym miał stać "Staruch". 

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
"Geniusz przestępstwa" zrobił skok stulecia. Opuścił więzienie
Superwizjer
8 min
pc
Akt łaski dla "Starucha". "Wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta"
Opinie i wydarzenia
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiRafał LeśkiewiczKancelaria Prezydenta RP
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Biały Dom
Giganci wezwani do Białego Domu. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa
BIZNES
Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanych
Rozpoznajesz ich? Policja szuka tych mężczyzn
Kraków
dron targowisko sklej
"Przerażający film" z Chersonia. Dron "polował" na cywila
Świat
Zdjęcie zrobione przy pomocy drona ukazuje pogożelisko po pożarze lasu w Limburgii, Holandia
Ewakuowano uczestników kempingu. Płonie rezerwat przyrody
METEO
W czasie remontu torowiska wykopano niewybuch (zdjęcie ilustracyjne)
Akcja służb w Alei Solidarności. Znaleziono niewybuch
WARSZAWA
imageTitle
Staniki do kontroli. UCI walczy z "dopingiem aerodynamicznym"
EUROSPORT
imageTitle
Siatkarze utknęli w Chinach. Wiadomo, kiedy wrócą
EUROSPORT
Restauracja
Restauracje będą musiały podawać wodę za darmo? Ma być nowy projekt
BIZNES
Sklep Żabka
Żabka potwierdza atak hakerów. Wykradzione dane chcą sprzedać
BIZNES
tatry slowacja blokady
Kilkadziesiąt polskich samochodów z blokadami na kołach. Skąd to nagranie?
Świat
woda upal lato - Alexander Fedosov shutterstock_2801716983
Przybyło czerwonych alarmów przed upałem
METEO
Piotr Pytel
Piotr Pytel ułaskawiony. "Bez dziennikarzy tego sukcesu by nie było"
Polska
Biały Dom
Trump pod presją. Połowa stanów chce zablokować jego ruch
BIZNES
Reporterka CNN Hanako Montgomery sprawdziła specjalny skafander ułatwiający zasypianie
Skafandry, maski i kapsuły na ratunek. "Celem jest rozwiązanie narodowego problemu"
Zdrowie
Mężczyzna został zatrzymany
Zanim się obejrzał, miał na rękach kajdanki. Spędzi ponad dekadę za kratami
Kraków
siano przejazd-0007
Tak wyglądało zderzenie w Czarlinie. Kolejarze pokazali nagranie
Trójmiasto
Zadłużona SM "Koło" musi wyprzedawać majątek
Mieszkańcy w strachu. Prezes spółdzielni: nie chciałbym się znaleźć na ich miejscu
Dariusz Gałązka
imageTitle
"Jesteś legendą". Nie żyje Allan Nascimento, zawodnik federacji UFC
EUROSPORT
Upał, prognoza IMGW
Tu termometry mogą pokazać 41 stopni Celsjusza. Mapy IMGW
METEO
imageTitle
"Chętnie to zrobię. To uczciwe". Sabalenka za obowiązkowymi testami płci
EUROSPORT
Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia
30-latek zatrzymany za wykorzystywanie seksualne psa. "Utrwalał to telefonem"
Białystok
imageTitle
Polski dzień w Toronto. O której godzinie mecze Świątek i Chwalińskiej?
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk o pomyśle koleżanki z rządu: to nie jest odpowiedzialne
BIZNES
Karol Nawrocki
"Mam wątpliwości, czy do takich celów ten akt powinien być wykorzystywany"
Jeden na jeden
Wypadek z udziałem 11-latka kierującego quadem
11-latek na quadzie, 21-latek na crossie. Obaj w szpitalu
WARSZAWA
Zniszczenia na tureckim statku Nadeżda
Atak dronów na turecki statek. Członkowie załogi ciężko ranni
Świat
Donald Trump
Trump: powinni oddać część tych pieniędzy
BIZNES
Burza nad Ursynowem
Burzowa noc na Waszych zdjęciach
METEO
DZ260714_0111
Woda nie, torebka też nie. "Jaja sobie robicie?"
Katarzyna Kędra
48 min
pc
Superbohater dla wielu Amerykanów. "Człowiekiem bez skazy zdecydowanie nie był"
Kultura polityczna
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica