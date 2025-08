Prezydencka kancelaria Nawrockiego. Nieprzypadkowe nazwiska

Przygotowania do uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Relacja Katarzyny Gozdawy-Litwińskiej Źródło: TVN24

W środę Karol Nawrocki złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i zostanie prezydentem. Skład swojej kancelarii wyznaczył w zeszłym tygodniu. W większości kluczowe stanowiska obejmą politycy PiS-u lub osoby, z którymi Nawrocki współpracował jeszcze w Instytucie Pamięci Narodowej.

W środę po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym Karol Nawrocki obejmie urząd prezydenta RP. W ubiegłym tygodniu prezydent elekt przekazał, że zakończył pracę nad strukturą swojej kancelarii. Opinia publiczna poznawała już poszczególne nazwiska - w formie spekulacji - od pierwszych dni po zwycięstwie Nawrockiego w wyborach.

Skład kancelarii Karola Nawrockiego

Szefem KPRP będzie Zbigniew Bogucki - polityk PiS z województwa zachodniopomorskiego, który angażował się w kampanię Nawrockiego. Wcześniej sam był wskazywany jako jeden z potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta. W przeszłości Bogucki był między innymi wojewodą zachodniopomorskim w latach 2020–2023.

Zastępcą Boguckiego zostanie poseł Adam Andruszkiewicz, polityk PiS z Podlasia, który w przeszłości był między innymi wiceszefem resortu cyfryzacji. Wcześniej był związany z Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym, używał języka obraźliwego i piętnującego mniejszości seksualne. W 2014 roku startował z listy Ruchu do Parlamentu Europejskiego.

Szefem gabinetu prezydenta będzie poseł PiS Paweł Szefernaker, który pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego Nawrockiego, a w przeszłości był wiceszefem MSWiA za rządów Mariusza Kamińskiego w tym resorcie.

Do nowej Kancelarii Prezydenta RP trafią również osoby związane do tej pory z Instytutem Pamięci Narodowej, którego Nawrocki był prezesem od 2021 roku. Zastępcą Szefernakera będzie dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski, a rzecznikiem prasowym Kancelarii Prezydenta - Rafał Leśkiewicz, który do tej pory był rzecznikiem Instytutu.

Współpracownikiem Nawrockiego będzie obecny dyrektor Biura Kadr w Instytucie Pamięci Narodowej Mateusz Kotecki, który ma odpowiadać za sprawy społeczne i działania interwencyjne.

Polityk PiS Karol Rabenda - w latach 2021–2023 wiceszef resortu aktywów państwowych - będzie odpowiedzialny za obszary: energetyki, rozwoju oraz projektów strategicznych.

Za sprawy międzynarodowe w prezydenckiej kancelarii będzie odpowiadał obecny poseł PiS Marcin Przydacz, który już w czasie prezydentury Andrzeja Dudy był szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. W Sejmie zasiada między innymi w komisji spraw zagranicznych. Zanim trafił do kancelarii prezydenta Dudy, Przydacz był też w latach 2019-2023 wiceministrem spraw zagranicznych.

Funkcję ministry do spraw Polonii i Polaków za granicą będzie pełnić Agnieszka Jędrzak, która była dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej IPN.

Na funkcję kapelana prezydenta wyznaczono zaś salezjanina, księdza doktora habilitowanego Jarosława Wąsowicza. Znany jest on między innymi z organizowania pielgrzymek kibiców.

W kancelarii pozostać ma bliski współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy Wojciech Kolarski, który od lutego pełnił funkcję szefa Biura Polityki Międzynarodowej.

Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie Sławomir Cenckiewicz - doktor habilitowany historii, w latach 2016–2023 dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, a w latach 2016–2021 członek Kolegium IPN.

Jego zastępcami zostaną generał Andrzej Kowalski, w latach 2015–2020 szef Służby Wywiadu Wojskowego, oraz generał rezerwy Mirosław Bryś, który za rządów w MON Mariusza Błaszczaka odpowiadał za kwestię rekrutacji do Wojska Polskiego, wcześniej zaś był dowódcą 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, służył też w elitarnej 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej.

