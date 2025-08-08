Gdzie zamieszka prezydent? "W Pałacu Prezydenckim jest strasznie brzydko"

Karol Nawrocki z rodziną nie zamieszkają w Pałacu Prezydenckim. Reporter TVN24 Artur Molęda o przyczynach Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Marta i Karol Nawroccy zamieszkają w Belwederze w czasie, gdy apartamenty w Pałacu Prezydenckim przejdą remont - poinformował reporter TVN24.

Rzecznik prezydenta Polski przekazał, że ostateczna decyzja w sprawie miejsca zamieszkania pary prezydenckiej jeszcze nie zapadła.

- W Pałacu Prezydenckim jest strasznie brzydko - ocenił w nowym wywiadzie były prezydent Bronisław Komorowski.

6 sierpnia Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda powitali w Pałacu Prezydenckim nową pierwszą parę, ale Karol i Marta Nawroccy z dziećmi nie zamieszkają przy Krakowskim Przedmieściu - przynajmniej na razie. Rzecznik nowego prezydenta Rafał Leśkiewicz pytany przez reportera TVN24 Artura Molędę czy para prezydencka zamieszka w Pałacu Prezydenckim, czy w Belwederze, odpowiedział, że Nawroccy nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji.

Artur Molęda przekazał później na antenie TVN24, że para prezydencka na razie będzie mieszkać w Belwederze, a decyzja ta wynika z tego - jak podał reporter TVN24 - że apartamenty w Pałacu Prezydenckim, które dotychczas zamieszkiwał Andrzej Duda, muszą przejść remont.

"W Pałacu Prezydenckim jest strasznie brzydko"

Prezydenci mogą sami wybrać, czy chcą zamieszkać w Pałacu Prezydenckim czy w Belwederze. W czasie sprawowania urzędu w Belwederze mieszkali prezydenci Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski, pozostali prezydenci zaś w Pałacu Prezydenckim.

Bronisław Komorowski pytany w wywiadzie dla PAP w czwartek, czy doradziłby parze prezydenckiej pozostanie na stałe w Belwederze, powstrzymał się od opinii, zaznaczając, że każdy ma swoją estetykę. Dodał jednak, że w jego przypadku wybór prezydenckiej rezydencji był oczywisty. - W Pałacu Prezydenckim jest strasznie brzydko. To jest po prostu zaprzeczenie wszelkiej estetyki i logiki - ocenił.

Prezydent w latach 2010-2015 wyjaśnił, że w pierwotnym zamyśle pałacu, z czasów jego budowy, pokoje gospodarza mieściły się na pierwszym piętrze, sale reprezentacyjne na parterze i pierwszym piętrze a na ostatnim mieszkała służba. - Ktoś odwrócił tę logikę - wskazał.

- Prezydent pracuje na pierwszym piętrze, przyjmuje gości, a mieszka na ostatnim piętrze, tam gdzie kiedyś mieszkała służba. Tam są relatywnie niskie stropy. Bardzo brzydko jest to urządzone. Myśmy z żoną w 2010 roku, jak popatrzyliśmy na to kompletne bezguście i brak logiki, to powiedzieliśmy "nie, nie, absolutnie" i wybraliśmy Belweder - dodał.

Byli prezydenci Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski podczas uroczystości zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Gdzie mieszka prezydent

Pierwszą parą, która po wolnych i powszechnych wyborach prezydenckich w 1990 roku wprowadziła się do Pałacu na Krakowskim Przedmieściu, byli Lech Wałęsa i jego żona Danuta. Nie zamieszkali tam jednak na początku kadencji - wcześniej prawie cztery lata pierwsza para spędziła w Belwederze. W udzielanych mediom wiele lat później wywiadach Wałęsa skarżył się, że nie mógł spać w Pałacu Prezydenckim, bo okna jego sypialni wychodziły na ulicę i bez przerwy było słychać wycie silników. Po niespełna roku od przeprowadzki do Pałacu Wałęsa przegrał wybory z Aleksandrem Kwaśniewskim i musiał wyprowadzić się z Krakowskiego Przedmieścia.

Aleksander Kwaśniewski od początku prezydentury zamieszkał w Pałacu z żoną Jolantą i nastoletnią wówczas córką Aleksandrą. W jego ocenie, Pałac to dobre miejsce dla prezydenta ze względu na jego położenie w centrum miasta, w pobliżu Sejmu oraz siedziby BBN oraz ze względu na to, że w budynku jest wystarczająco dużo miejsca dla prezydenckiej administracji. W Pałacu Prezydenckim mieszkali też później Maria i Lech Kaczyńscy.

Prezydent Karol Nawrocki z rodziną w towarzystwie byłej pary prezydenckiej Źródło: PAP/Paweł Supernak

Andrzej Duda wraz z żoną Agatą i okresowo z córką Kingą również mieszkali w Pałacu podczas obu kadencji prezydenta. We wrześniu 2018 roku - w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości - w Pałacu została otwarta Sala Orderu Orła Białego. W lipcu 2025 r. w pałacowej kaplicy odbył się ślub córki prezydenta, z kolei przyjęcie weselne urządzono w zabytkowym ogrodzie, który jest częścią Pałacu Prezydenckiego. KPRP zapewniła, że wszystkie koszty wydarzenia pokrył prezydent ze środków prywatnych.

Ślub ten wzbudził wiele kontrowersji, ale nie był pierwszym wydarzeniem tego typu w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Podobne uroczystości miały miejsce już wcześniej np. w 2005 r. odbył się tam ślub kościelny prezydenta Kwaśniewskiego, a w 2000 r. ślub ówczesnego szefa kancelarii Ryszarda Kalisza.

Historia Pałacu Prezydenckiego

Pałac Prezydencki został wzniesiony w latach czterdziestych XVII wieku przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego i jego syna Aleksandra, według projektu Konstantyna Tencalla - nadwornego architekta króla Władysława IV. Zaledwie kilka lat po wybudowaniu pałac przeszedł na własność rodu Lubomirskich, a w 1674 roku na prawie 150 lat trafił w ręce Radziwiłłów z linii Nieświeskiej. W latach 1768-1778 został zaadaptowany na teatr, a swoją specjalną lożę miał król Stanisław August Poniatowski.

Podczas swojej długiej historii pałac był wielokrotnie przebudowywany i remontowany. W 1852 roku w wyniku pożaru niemal zupełnie zniszczony został korpus główny. Przebudowa pałacu z początku XIX wieku na styl klasycystyczny nadała mu obecnego kształtu.

Przed 1939 rokiem obecny Pałac Prezydencki był siedzibą Prezesa Rady Ministrów Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe (domena publiczna)

Belweder, czyli piękny widok

Z kolei Belweder zbudowano w I połowie XVI wieku na skarpie wiślanej. Wcześniej w tym miejscu najprawdopodobniej znajdowała się rezydencja królowej Bony. Kolejny właściciel tych terenów, kanclerz wielki litewski Krzysztof Zygmunt Pac przebudował stary obiekt bądź wzniósł na jego miejscu nowy. Nazwano go Belwederem, od włoskich słów bel vedere, co znaczy "piękny widok". W XVIII w. król Polski Stanisław August Poniatowski włączył Belweder do Łazienek - swojej letniej rezydencji.

Belweder Źródło: Shutterstock

Budynek również był wielokrotnie przebudowywany. Zamieszkiwał w nim m.in. Naczelnik Państwa marszałek Józef Piłsudski. Następnie, do 1926 roku, pełnił funkcję siedziby Prezydentów RP - Gabriela Narutowicza i Stanisława Wojciechowskiego. Podczas niemieckiej okupacji urzędował w nim niemiecki gubernator dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa Ludwig Fischer.

Po upadku Powstania Warszawskiego wycofujący się z Warszawy Niemcy nie zdążyli wysadzić Belwederu w powietrze. Pałac stał się siedzibą Biura Prezydialnego Krajowej Rady Narodowej, której przewodniczącym był Bolesław Bierut. Później urzędował w Belwederze jako Prezydent RP. Od 1952 roku pałac pełnił funkcję siedziby Rady Państwa i jej Przewodniczącego. W 1989 roku Belweder na powrót stał się siedzibą Prezydenta.