Polska Karol Nawrocki apeluje o dyskusję w sprawie dostępu do broni Kuba Koprzywa |

Nawrocki: Rosja wykazuje się imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do dwóch wojen światowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Prezydent wziął udział w uroczystym otwarciu strzelnicy sportowej w Bogutach-Piankach (Mazowieckie). Nawrocki mówił o bezpieczeństwie i "trzech poziomach budowania odpowiedzialności za naszą wspólnotę narodową". Wymienił poziom geopolityczny, państwowy i "odpowiedzialność za bezpieczeństwo w lokalnych wspólnotach".

- Gotowość samorządu do tego, aby nie tylko inwestować, nie tylko aby dbać o krajobraz, ale także myśleć o kolektywnym, wspólnotowym bezpieczeństwie Rzeczypospolitej Polskiej - mówił.

Karol Nawrocki Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Nawrocki zwrócił uwagę, że "sama broń nie daje bezpieczeństwa". - Bezpieczeństwo daje dopiero wyszkolony, odpowiedzialny człowiek, który broni używa i dlatego ta strzelnica powstaje i będą z niej mogły korzystać jednostki wojskowe, które są tutaj, na tym terytorium, lokalne jednostki wojskowe, szkoły mundurowe, które widzimy razem z nami, ale także mieszkańcy gminy i całego powiatu, budując odpowiedzialność i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, nabierając umiejętności, które są potrzebne do tego, aby broń obsługiwać - mówił.

Karol Nawrocki apeluje o dyskusję w sprawie dostępu do broni

- Przy tej okazji chciałbym też zwrócić się i do opinii publicznej, (...) i do wszystkich państwa, aby w Rzeczypospolitej podjąć dzisiaj publiczną dyskusję o dostępie do broni - powiedział Nawrocki.

Prezydent zauważył, że "żyjemy w kulturze, nazwijmy ją transatlantycką, w której są różne podejścia do broni". - Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych prawo dostępu do broni zapisane jest w konstytucji, z drugiej strony w Unii Europejskiej jest dużo bardziej restrykcyjne podejście do posiadania broni, ale nawet w Unii Europejskiej Polska pozostaje na samym końcu dostępu do broni - podkreślił.

- Zaledwie około jednego procenta obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni i potrafi ją obsługiwać. Ja szczęśliwie jestem w tym jednym procencie, przechodziłem całą procedurę oficjalną dostępu do broni - przekazał.

- Gdy patrzę, że w Czechach czy w Austrii ten odsetek jest większy, bo to około trzech, pięciu procent, a w Finlandii czy w Szwajcarii nawet 30 procent osób umiejących posługiwać się bronią, to jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w Rzeczypospolitej Polskiej - zaapelował. - Dzisiejsza uroczystość, otwarcie dzisiejszej strzelnicy w Bogutach-Piankach, mam nadzieję, że poważną dyskusję dla dobra Rzeczypospolitej i dla naszego bezpieczeństwa wywoła - dodał.