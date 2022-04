Nuncjatura: Watykan zbadał dokumentację "niektórych przypadków związanych z działaniami" kardynała Dziwisza

czytaj dalej

Jada Pinkett Smith odniosła się do incydentu podczas wręczenia Oscarów, kiedy to jej mąż spoliczkował prowadzącego imprezę Chrisa Rocka, i do sytuacji w jej rodzinie. "Biorąc pod uwagę wszystko to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku tygodni, rodzina Smithów koncentruje się teraz na procesie głębokiego uzdrowienia".