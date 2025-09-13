Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kandydaci PiS do Trybunału Konstytucyjnego odrzuceni przez Sejm

Posłowie PiS Marek Ast i Przemysław Czarnek na posiedzeniu sejmowej komisji
Minister sprawiedliwości "jest zwolennikiem" obsadzania wakatów w TK
Źródło: TVN24
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast oraz profesor nauk prawnych Artur Kotowski nie zostali wybrani przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Obu kandydatów zgłosili posłowie PiS.

Zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie wybierają sędziego Trybunału Konstytucyjnego bezwzględną większością głosów. Podczas głosowania Sejm - wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów - nie wybrał Marka Asta i prof. Kotowskiego na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Procedura wyboru sędziów TK toczy się ponownie, po tym gdy - zarówno w lutym, jak i w maju - Sejm nie dokonał wyboru Asta i Kotowskiego na sędziów TK. W czwartek negatywnie ich kandydatury zaopiniowała sejmowa komisja sprawiedliwości. Było to trzecie podejście do wyboru tych kandydatów przez Sejm. Pozostałe kluby nie zgłaszają kandydatur do TK.

Posłowie PiS Marek Ast i Przemysław Czarnek na posiedzeniu sejmowej komisji
Posłowie PiS Marek Ast i Przemysław Czarnek na posiedzeniu sejmowej komisji
Źródło: Leszek Szymański/PAP/EPA

Ast był radcą prawnym, od V kadencji Sejmu jest posłem, w swojej karierze parlamentarnej był m.in. przewodniczącym komisji ustawodawczej oraz komisji sprawiedliwości i praw człowieka, a także przedstawicielem Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Kotowski jest profesorem zwyczajnym nauk prawnych, a obecnie kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
TSUE
Rzecznik generalny TSUE o Trybunale Konstytucyjnym: bezprecedensowa rebelia
Trybunał Konstytucyjny
"Kłopotliwa, patowa sytuacja" w Trybunale. Co zrobi prezydent?
Trybunał Konstytucyjny
Kwestionowany Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie pieniędzy dla siebie

Wolne wakaty w Trybunale Konstytucyjnym

Od końca kwietnia TK liczy 11 sędziów na 15 przewidzianych stanowisk sędziowskich. Ponieważ w ostatnich miesiącach zakończyły się kadencje czworga sędziów oznacza to, że w TK są obecnie cztery wakaty sędziowskie.

W grudniu z TK ma odejść kolejnych dwóch sędziów: Krystyna Pawłowicz i Michał Warciński. Dotychczas kluby sejmowe - poza PiS - konsekwentnie nie zgłaszają kandydatów na sędziów TK.

Śliz: Trybunał Konstytucyjny to "wentyl bezpieczeństwa"
Źródło: TVN24

W przyjętej jeszcze w marcu 2024 roku uchwale Sejm stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy".

Sejm uznał też m.in., że dwaj obecnie orzekający w TK - Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski - nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego.

Hołownia i Żurek za obsadzaniem wakatów w TK

Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Rząd - na przykład w przyjętej w grudniu zeszłego roku uchwale - wskazuje, że ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć TK mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu kryzysu praworządności. Jak dodano, "nie jest dopuszczalne ogłaszanie dokumentów, które zostały wydane przez organ nieuprawniony".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Potężny kryzys" w Trybunale

Niedawno marszałek Sejmu Szymon Hołownia odnosząc się do sytuacji w TK, ocenił, że to moment, w którym "powinniśmy jako Sejm zastanowić się, czy nie należy zacząć tego Trybunału Konstytucyjnego w legalny, praworządny, kompetentny sposób obsadzać". Zapowiedział, że zamierza o tym rozmawiać z liderami koalicji rządzącej.

Także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił, że jest zwolennikiem obsadzania wakatów w TK. - Zwłaszcza teraz, po wyborach, kiedy nie możemy liczyć na współpracę z prezydentem. Musimy do tego podejść mądrze i transparentnie - zaznaczał szef MS w zeszłym tygodniu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Trybunał KonstytucyjnyWaldemar ŻurekPrawo i SprawiedliwośćSejm
Czytaj także:
Czołg na ćwiczeniach Zapad-2025
Po co Rosjanom manewry Zapad? Ekspert tłumaczy
Świat
Złodziej lexusa zatrzymany na lotnisku chwilę przed wylotem z kraju
Zatrzymanie na lotnisku. Policja: ukradł samochód premiera
Trójmiasto
rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_02
Walki o Kupiańsk i nieczynny gazociąg. Rosjanie sięgają po sprawdzoną taktykę
Świat
Strefa Gazy. Atak Izraela na miasto Gaza
500 celów w tydzień. Kolejne ofiary izraelskich ataków
Świat
Lokalizacja trzęsienia ziemi
Trzęsienie ziemi na Kamczatce
METEO
Magda zmarła dwie godziny po wypadku
"Zaczęłam krzyczeć do telefonu 'Madzia', ale ona już nie odpowiadała"
Klaudia Ziółkowska
imageTitle
40 sekund gry i koniec. Niecodzienne sceny w tenisowym Szczecin Open
Najnowsze
shutterstock_2138962781
Śmierć polskiego turysty na wyspie w archipelagu Madery
Świat
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek
Sędzia o stosowaniu Pegasusa: niedopuszczalne
Polska
Prokurator Ostrowski w rozmowie z Martą Gordziewicz
Wszczął śledztwo w sprawie "zamachu stanu". Jest wniosek do sądu dyscyplinarnego
Polska
Patrol Gwardii Narodowej w Waszyngtonie
Trump wyśle wojsko do kolejnego miasta
Świat
Posiedzenie ONZ
W ONZ o Polsce, "Wielki Bu" zatrzymany, nowy szef NIK
Polska
Pochmurno, chmury, burza
Dziś deszczowo w wielu regionach, może zagrzmieć
METEO
Rada Bezpieczeństwa
"Rosjanie usłyszeli, że zderzają się z całym światem"
Świat
Przedstawiciel Ukrainy
Ambasador Ukrainy: Rosja pluje nam w twarz, a my udajemy, że pada deszcz
Świat
imageTitle
Piątek bohaterem w Katarze. Pierwsze gole, od razu hat-trick
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja w Poznaniu. Gol z przewrotki i kontra zaskoczyły Lecha
Najnowsze
imageTitle
Koniec polskiej dominacji w mistrzostwach świata juniorów
Najnowsze
imageTitle
Były mistrz świata przypomniał sobie o wygrywaniu
EUROSPORT
Marcin Bosacki
"Każde rosyjskie oskarżenie w końcu okazuje się być przyznaniem do winy"
Świat
shutterstock_2506976947
Samolot lecący do Warszawy zderzył się z ptakami
Świat
39 min
Ursula von der Leyen
Rzeczywistość jest bezlitosna. Europejczycy nie przywykli do takich diagnoz
Szczyt Europy
Posiedzenie ONZ
Działania Rosji "świadczą o ogromnym braku szacunku" dla wysiłków USA
Świat
imageTitle
Wielki mecz Turków. Będzie hit w finale EuroBasketu
EUROSPORT
praca pracownik fabryka shutterstock_732352393
Zmiany w naliczaniu stażu pracy
BIZNES
imageTitle
Trudna sytuacja Polaków w Pucharze Davisa
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Pół miliarda złotych do wygrania. Potężna kumulacja
BIZNES
Posiedzenie ONZ
"Pierwszy raz" powtórzone trzykrotnie. W ONZ o wtargnięciu dronów
Świat
Giorgio Armani
Giorgio Armani z zaskakującym testamentem
BIZNES
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Wieczorem wciąż słychać grzmoty
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica