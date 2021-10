Uchylony wyrok dla księdza Arkadiusza H. Sąd: doszło do przedawnienia

Kaliski sąd uchylił wyrok w sprawie księdza Arkadiusza H. W pierwszej instancji 52-latek został skazany za molestowanie 15-latka z Pleszewa (woj. wielkopolskie) na trzy lata pozbawienia wolności. Otrzymał też zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą na 10 lat. Sąd drugiej instancji uznał jednak, że doszło do przedawnienia karalności czynu. Wyrok jest prawomocny.

Ksiądz Arkadiusz H. to negatywny bohater filmu dokumentalnego braci Sekielskich "Zabawa w chowanego". Według prokuratury 52-latek - pomiędzy wrześniem 1998 a majem 2000 w Pleszewie - dopuścił się co najmniej kilkunastu przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę 15-letniego pokrzywdzonego. Arkadiusz H. miał skrzywdzić jeszcze sześciu chłopców, którzy zgłosili się do prokuratury, ale większość z tych spraw już się przedawniła i śledztwa zostały umorzone.