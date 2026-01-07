Kaczyński zwołał spotkanie PiS. Morawiecki miał wejść tylnymi drzwiami

Politycy PiS przed spotkaniem na Nowogrodzkiej. Relacja Katarzyny Gozdawa-Litwińskiej Źródło: TVN24

Prezes Jarosław Kaczyński wezwał do siedziby partii kierownictwo klubu - ujawnili autorzy "Podcastu Politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki. Dziennikarze dowiedzieli się, że ma to "być to próba zawieszenia broni, ponieważ pełne pojednanie - jeśli chodzi o walki frakcji w PiS - nie jest już realne". Później ma odbyć się posiedzenie klubu PiS.

Na początku tygodnia Kaczyński miał się też spotkać na rozmowie "w cztery oczy" z Mateuszem Morawieckim.

Pytania o przyszłość PiS

Po godzinie 14 reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska pytała zmierzających na Nowogrodzką o nastroje przed rozmowami.

Poseł Patryk Jaki powiedział, że dyskusja będzie dotyczyć przyszłości partii. Pytany, czy będzie to wspólna, czy oddzielna przyszłość, odpowiedział, że "na pewno wspólna".

Gozdawa-Litwińska dociekała, czy w trakcie spotkania uda się pogodzić zwaśnione frakcje partii. - Jestem przekonany - kontynuował Jaki. Jego zdaniem genezą sporu jest "kierunek programowy, w którym powinno pójść" ugrupowanie. - Mamy silne przekonanie, że o ile poglądy społeczeństwa naszego przesunęły się od 2023 roku nawet o 20 procent w prawo, kierownictwo partii powinno sobie postawić pytanie, jak to się stało, że w związku z tym największa partia prawicowa nie zyskuje tyle, ile zyskać powinna, a w niektórych momentach traci - przyznał polityk.

Jaki jest kojarzony z frakcją "maślarzy", do których mają należeć także m.in. Jacek Sasin, Przemysław Czarnek oraz Tobiasz Bocheński. To środowisko jest postrzegane w kontrze do "harcerzy", czyli zwolenników Mateusza Morawieckiego.

Były szef MSZ Zbigniew Rau także mówił o trwających w partii "dyskusjach ideowych". Zaprzeczał, że PiS podzielony jest na frakcje. - Ja bym tego nie nazwał frakcjami. Środowisk jest dużo więcej - ocenił. - Jesteśmy pluralistyczną formacją, to zupełnie naturalne - dodał.

Była premier i europosłanka Beata Szydło powiedziała z kolei dziennikarzom, że dyskusja o kłótni w PiS to "wszystko są wyolbrzymione interpretacje". - To, że rozmawiamy i dyskutujemy na różne sprawy, to chyba dobrze - dodała.

Kto pojawił się na Nowogrodzkiej?

Dziennikarze pytali z kolei Joachima Brudzińskiego, czy Prawo i Sprawiedliwość "płonie" wewnętrznymi konfliktami. Ten odparł, że partia "płonie niesamowitą energią", aby pokonać "zło, do którego odwołuje się Donald Tusk". Zapowiedział, że na spotkaniu pojawi się były premier Mateusz Morawiecki. - Jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, więc jest dla mnie oczywiste, że pojawi się na tym spotkaniu - oznajmił.

Jak donosi nasza reporterka Katarzyna Gozdawa-Litwińska, Mateusz Morawiecki najpewniej przyjechał na Nowogrodzką. Miał jednak pojechać od razu na tył budynku i nie spotkał się z dziennikarzami.

Na Nowogrodzką przybyli także między innymi Tobiasz Bocheński, Henryk Kowalczyk i Michał Wójcik. Niektórzy z polityków PiS weszli bocznym wejściem - wśród nich: Jacek Sasin, Ryszard Terlecki, Marek Kuchciński, Marek Pęk i Elżbieta Witek.

