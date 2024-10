Kaczyński przemawia, schodzi i wraca. "Malutka poprawka"

- Proszę państwa, ja tylko z malutką poprawką. Mianowicie powiedziałem o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Oczywiście chodzi o pakt migracyjny. To jest to referendum, które już przestraszyło Tuska, bo dzisiaj zdeklarował, że zawieszają prawo do azylu. Tak że warto to zrobić - powiedział prezes PiS.

Premier o strategii migracyjnej

- My dobrze wiemy, jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, przez szmuglerów, przemytników ludzi, handlarzy ludzi. Jak to prawo do azylu jest wykorzystywane dokładnie wbrew istocie prawa do azylu - uzasadnił premier. Dodał, że Polska, budując wizerunek państwa bezpiecznego, staje się także miejscem atrakcyjnym dla Polaków, którzy mogą tutaj wracać.