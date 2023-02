Przywódcy zebrali się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Trwa szczyt B9

W Pałacu Prezydenckim trwa szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki. W spotkaniu udział biorą przywódcy państw wschodniej flanki NATO, a także sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg oraz prezydent USA Joe Biden. - Spotykamy się prawie dokładnie w rocznicę wydarzenia, które na zawsze zmieniło historię naszej części Europy - podkreślił prezydent Andrzej Duda, rozpoczynając rozmowy.

Gości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie powitali gospodarze spotkania, prezydenci Polski, Rumunii i Słowacji - Andrzej Duda, Klaus Iohannis oraz Zuzana Czaputova.

W spotkaniu Bukaresztańskiej Dziewiątki biorą udział także: prezydent USA Joe Biden, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, przywódcy: Bułgarii - Rumen Radew, Estonii - Alar Karis, Litwy - Gitanas Nauseda, Łotwy - Egils Levits, Węgier - Katalin Novak oraz premier Czech Petr Fiala.

Duda: spotkanie w rocznicę wydarzenia, które na zawsze zmieniło historię naszej części Europy

Na początku spotkania prezydent Duda wskazywał, że warszawski szczyt B9 ma szczególne znaczenie. - Spotykamy się prawie dokładnie w rocznicę wydarzenia, które na zawsze zmieniło historię naszej części Europy i które ma wpływ na sytuację bezpieczeństwa na całym świecie. Mówię tutaj o brutalnej, pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego ubiegłego roku - mówił Duda.

Przypomniał, że dzień po rosyjskiej agresji na Ukrainę przywódcy państw Bukaresztańskiej Dziewiątki spotkali się w Warszawie, aby przedyskutować największe wyzwania stojące przed całym Sojuszem Północnoatlantyckim oraz o możliwości wsparcia Ukrainy.

- To, co chcemy zrobić dzisiaj, to zastanowić się wspólnie, w gronie najbliższych sojuszników, nad naszymi kolejnymi krokami przed szczytem B9 w Bratysławie oraz szczytem NATO w Wilnie, a także możliwościami udzielania dalszego wsparcia Ukrainie - powiedział prezydent, inaugurując obrady.

Biden: Chodzi nie tylko o wolność Ukrainy. Chodzi o wolność w ogóle

Joe Biden przypomniał na wstępie, że w latach, gdy rozszerzane było NATO, on jako senator USA był jednym z najsilniej nalegających na przyjmowanie nowych członków do Sojuszu.

- B9 zostało powołane do życia w 2015 roku, więc rok po aneksji Krymu przez Rosję. Teraz zbliżamy się do pierwszej rocznicy kolejnej agresji Rosji i jesteśmy coraz bardziej solidarni i zjednoczeni - mówił.

Prezydent USA wskazał, że Stany Zjednoczone "starają się dostarczać krytycznej infrastruktury" Ukrainie. - Wiem, że wasze kraje przyjęły miliony uchodźców. Staramy się uruchomić, co tylko możliwe, aby wesprzeć Ukrainę, aby Ukraina mogła walczyć o swoją wolność - podkreślał.

Amerykański prezydent mówił ponadto, że kraje B9 były w ostatnim roku nie tylko liderami, ale też tymi sojusznikami, którzy wzmacniali NATO. - Chciałem powiedzieć, że jest to ewidentnie widoczne - wskazał. - Chcę też potwierdzić, że artykuł 5. to święty, nienaruszalny artykuł podpisany przez NATO, który oznacza zobowiązanie względem każdego narodu, każdego państwa NATO - zapewnił Joe Biden. - Pamiętając o tym, wyglądam z niecierpliwością naszej dyskusji nad kolejnymi działaniami tak, byśmy nasz Sojusz utrzymali jeszcze silniejszym, zdolnym do odstraszania agresji - dodał.

- Chodzi nie tylko o wolność Ukrainy. Chodzi o wolność w ogóle - podkreślał.

Iohannis: Bukaresztańska Dziewiątka jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis przyznał, że przywódcy wschodniej flanki NATO mają obowiązek stanąć mocno w obronie pokoju. - Musimy również mocno wypełniać złożone zobowiązania na rzecz wspierania Ukrainy, tak długo jak będzie to potrzebne, tak żeby Ukraina wygrała tę wojnę. Właśnie to będzie nadal robić Rumunia. Nie jesteśmy w tym wysiłku pozostawieni sami sobie - mówił.

Zwrócił uwagę na obecność podczas szczytu prezydenta USA Joe Bidena. - Obecność ta potwierdza merytorykę naszego formatu Bukaresztańskiej Dziewiątki, a także przywiązanie administracji prezydenta Bidena do bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. To zobowiązanie jest niezwykle solidne i wychodzi w przyszłość. Obejmuje zwiększanie wojskowej obecności. To musi być kontynuowane, w tym także przygotowanie amerykańskiej strategii dla Morza Czarnego - powiedział Iohannis.

Jak podkreślił, Rosja działa w sposób agresywny. - Byliśmy już świadkami takiego zachowania w Mołdawii, w Gruzji, a także w samej Ukrainie. Dzisiaj ci partnerzy cieszą się wsparciem sojuszniczym na rzecz długotrwałej odporności. Odporność ta jest potrzebna po to, żeby mogły one osiągnąć trwały pokój, stabilność i dobrobyt - wskazywał.

Iohannis podkreślił, że grupa B9 jest silnym zwolennikiem perspektywy euroatlantyckiej dla Ukrainy. - Chcemy, aby ta brutalna wojna przeciwko Ukrainie była ostatnim aktem Rosji. (...) NATO jest silne, pokazuje jasne zobowiązanie na rzecz Ukrainy, a także narodu ukraińskiego. Bukaresztańska Dziewiątka jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej - oświadczył.

Szczyt B9 w Warszawie

Jak zapowiadał wcześniej prezydent Duda, szczyt B9 w Warszawie ma być dyskusją przygotowawczą przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie. - To bardzo ważny moment, aby podyskutować ostatecznie na temat tego, co chcemy uzyskać i jakie decyzje chcemy podjąć na szczycie NATO w Wilnie - powiedział podczas wizyty w Londynie. Jak podkreślił, będzie to także okazja do omówienia sytuacji w Ukrainie i tego, w jaki sposób dalej wspierać ten kraj.

We wtorek na spotkaniu z prezydentem USA polski prezydent podkreślił, że wizyty Bidena w Polsce i Kijowie, a także jego udział w szczycie B9 to "bardzo mocny sygnał odpowiedzialności, które Stany Zjednoczone nieustannie mają na sobie za bezpieczeństwo Europy i świata".

Podczas spotkania ma powstać wspólna deklaracja państw wschodniej flanki NATO.

Bukaresztańska Dziewiątka - czym jest

Bukaresztańska Dziewiątka to regionalna inicjatywa Polski i Rumunii służąca koordynacji stanowisk oraz wymianie poglądów państw wschodniej flanki NATO na sprawy bezpieczeństwa. Formułę konsultacji w gronie dziewięciu krajów zainaugurowało spotkanie prezydentów w Warszawie w 2014 r. W listopadzie 2015 r. w Bukareszcie państwa Europy Środkowo-Wschodniej podpisały wspólną deklarację połączenia wysiłków na rzecz zapewnienia silnej, wiarygodnej, zrównoważonej obecności wojskowej NATO w regionie.

Format zrzesza państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry.

Autor:ft/kg

Źródło: PAP