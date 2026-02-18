Kolejna posłanka odchodzi z Polski 2050

Joanna Mucha odchodzi z Polski 2050 Źródło: TVN24

Jaonna Mucha poinformowała w środę rano w serwisie X o opuszczeniu Polski 2050. Przekazała, że pozostanie posłanką niezrzeszoną. "Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy" - napisała Mucha.

Podjęłam decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni i w klubie parlamentarnym. Pozostanę posłanką niezależną. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy. — Joanna Mucha (@joannamucha) February 18, 2026 Rozwiń

Niedługo później, po godzinie 9.30, grupa posłów i senatorów również potwierdziła odejście z ugrupowania i utworzenie nowego - o nazwie "Centrum".

Fala odejść z Polski 2050

Sobotnia Rada Krajowa Polski 2050 zobowiązała w uchwale członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali eskalacji napięć. Rada chce też zawieszenia postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymania się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych. Uchwała została źle przyjęta zwłaszcza przez część działaczy, którzy określili ją jako "kagańcową".

To już kolejne odejście z partii. W weekend szeregi ugrupowania opuściła posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska, a w poniedziałek o złożeniu rezygnacji z członkostwa poinformował europoseł Michał Kobosko. Swoje odejście z formacji ogłosili również była wiceministra spraw zagranicznych Anna Radwan-Roehrenschef oraz wiceszef MON Paweł Zalewski.

