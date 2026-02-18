Logo strona główna
Polska

Kolejna posłanka odchodzi z Polski 2050

Joanna Mucha
Joanna Mucha odchodzi z Polski 2050
Źródło: TVN24
Joanna Mucha poinformowała o odejściu z Polski 2050. Poinformowała przy tym o swojej parlamentarnej przyszłości. W ugrupowaniu stworzonym przez Szymona Hołownię, a obecnie prowadzonym przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, trwa kryzys.

Jaonna Mucha poinformowała w środę rano w serwisie X o opuszczeniu Polski 2050. Przekazała, że pozostanie posłanką niezrzeszoną. "Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy" - napisała Mucha.

Niedługo później, po godzinie 9.30, grupa posłów i senatorów również potwierdziła odejście z ugrupowania i utworzenie nowego - o nazwie "Centrum".

Rozpad Polski 2050. Będzie nowy klub
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rozpad Polski 2050. Będzie nowy klub

Fala odejść z Polski 2050

Sobotnia Rada Krajowa Polski 2050 zobowiązała w uchwale członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali eskalacji napięć. Rada chce też zawieszenia postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymania się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych. Uchwała została źle przyjęta zwłaszcza przez część działaczy, którzy określili ją jako "kagańcową".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dziś spotkanie Polski 2050. Hennig-Kloska: prawdopodobnie zapadną decyzje

Dziś spotkanie Polski 2050. Hennig-Kloska: prawdopodobnie zapadną decyzje

Wiceminister odchodzi z Polski 2050

Wiceminister odchodzi z Polski 2050

To już kolejne odejście z partii. W weekend szeregi ugrupowania opuściła posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska, a w poniedziałek o złożeniu rezygnacji z członkostwa poinformował europoseł Michał Kobosko. Swoje odejście z formacji ogłosili również była wiceministra spraw zagranicznych Anna Radwan-Roehrenschef oraz wiceszef MON Paweł Zalewski.

OGLĄDAJ: Hennig-Kloska o Polsce 2050: dzisiaj spotkanie, wszyscy doszliśmy do ściany
hennig - kloska 18 0730 1na1 cl

Hennig-Kloska o Polsce 2050: dzisiaj spotkanie, wszyscy doszliśmy do ściany

hennig - kloska 18 0730 1na1 cl
Opracował Kuba Koprzywa/ads, akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

Polska 2050Joanna Mucha
