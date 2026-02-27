Jest wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna

Waldemar Żurek: nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce Źródło: TVN24

Waldemar Żurek poinformował na konferencji prasowej, że w sprawie chodzi o publicznie i wbrew faktom zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim i komunistycznym. - Wypowiedzi pana Brauna na różnych wystąpieniach, ale także w mediach ocenione zostały przez prokuraturę jako naruszające prawo i zaprzeczające zbrodniom nazistowskim i podpisałem kolejny wniosek do PE o uchylenie w tym zakresie immunitetu eurodeputowanego - przekazał Żurek.

- Chcę tu powiedzieć z całą stanowczością: nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce - zaznaczył.

Grzegorz Braun o Auschwtiz

Jedną z najbardziej znanych publicznych wypowiedzi europosła dotyczącą negowania ofiar Holokaustu jest jego ubiegłoroczna wypowiedź w Radiu Wnet.

Grzegorz Braun w trakcie wywiadu w lipcu 2025 roku powiedział, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk". - Kto o tym mówi, ten zostanie oskarżony o straszne rzeczy, odsądzony od czci i wiary - dodał.

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska tego samego dnia przekazała, że składa zawiadomienie do prokuratury w związku ze słowami Brauna.

Jest to kolejny wniosek skierowany w tej sprawie do Parlamentu Europejskiego. Poprzedni trafił w 2025 roku. Ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar skierował podobny wniosek w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej lekarki z ośrodka w Oleśnicy. Braun uniemożliwiał wówczas pracę ginekolożce.

