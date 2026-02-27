Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Sejm zdecydował w sprawie SAFE
Sejm zdecydował w sprawie SAFE
Polska

Jest wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna

pap_20251208_0L0
Waldemar Żurek: nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce
Źródło: TVN24
Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował w piątek do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Prokuratura chce mu postawić zarzut zaprzeczania zbrodniom nazistowskim i komunistycznym.

Waldemar Żurek poinformował na konferencji prasowej, że w sprawie chodzi o publicznie i wbrew faktom zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim i komunistycznym. - Wypowiedzi pana Brauna na różnych wystąpieniach, ale także w mediach ocenione zostały przez prokuraturę jako naruszające prawo i zaprzeczające zbrodniom nazistowskim i podpisałem kolejny wniosek do PE o uchylenie w tym zakresie immunitetu eurodeputowanego - przekazał Żurek.

- Chcę tu powiedzieć z całą stanowczością: nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce - zaznaczył.

Grzegorz Braun o Auschwtiz

Jedną z najbardziej znanych publicznych wypowiedzi europosła dotyczącą negowania ofiar Holokaustu jest jego ubiegłoroczna wypowiedź w Radiu Wnet.

Grzegorz Braun w trakcie wywiadu w lipcu 2025 roku powiedział, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk". - Kto o tym mówi, ten zostanie oskarżony o straszne rzeczy, odsądzony od czci i wiary - dodał.

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska tego samego dnia przekazała, że składa zawiadomienie do prokuratury w związku ze słowami Brauna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pap_20251208_0L0
Braun buduje "własny archipelag". "Dobiera postaci jeszcze dziwaczniejsze niż on sam"
Aleksandra Sapeta
Grzegorz Braun
"Braun, gaśnica, cyrylica". Debata o rosyjskich związkach. Oglądaj w środę w TVN24+
Debata TVN24+
Antoni Dudek
"Nie wiem, co musiałby Trump zrobić, żeby PiS go skrytykowało"
Kropka nad i

Jest to kolejny wniosek skierowany w tej sprawie do Parlamentu Europejskiego. Poprzedni trafił w 2025 roku. Ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar skierował podobny wniosek w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej lekarki z ośrodka w Oleśnicy. Braun uniemożliwiał wówczas pracę ginekolożce.

OGLĄDAJ: "Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Grzegorz Braun

"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Wkrótce więcej informacji.

Opracował Adrian Wróbel

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
Tagi:
Grzegorz BraunHolokaustParlament EuropejskiWaldemar ŻurekAdam BodnarProkurator Generalny
Czytaj także:
imageTitle
Błysk Żyły, a teraz już kwalifikacje w Bad Mitterndorf (NA ŻYWO)
Najnowsze
imageTitle
Jeden gol, rekordów kilka. 39-latek Francuz dołączył do Lewandowskiego
EUROSPORT
Pilne
Sejm zdecydował w sprawie SAFE
BIZNES
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Podwójne zabójstwo w Sadach. 29-latek usłyszał zarzuty
Opole
CZLOWIEK LUKASZENKI W WARSZAWIE SUPERWIZJER
"Nic się nie zmieniło". "Portfel Łukaszenki" wciąż może wjeżdżać do Polski
Robert Zieliński
To miejsce często odwiedzane przez spacerowiczów
Świąteczne piosenki słyszeli w lutym. Mieli już dość
Białystok
Herb Gdańska
Piątkowy quiz. Rozpoznasz miasto po herbie?
Quizy
Jack Dorsey
Drastyczne cięcia w Block. Współzałożyciel Twittera redukuje tysiące etatów
BIZNES
shutterstock_2699328505
Czterolatek czekał samotnie na operację. Jego lekarka została jego mamą
Świat
Kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus) - zdj. ilustracyjne
Kleszcz działa jak pendrive. "Zapisuje" historię otoczenia
METEO
Jeffrey Epstein
Epstein wwoził kobiety przez bazy Królewskich Sił Powietrznych? Sprawdzają archiwa
Świat
Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
W jego mieszkaniu znaleźli 17 wiatrówek. Miał z nich strzelać i się chować
WARSZAWA
Pingwiny w warszawskim zoo
W zoo przenieśli ptaki do budynków. Tak je chronią
WARSZAWA
Iran, antyamerykański billboard
Ceny ropy w górę. Inwestorzy patrzą na Bliski Wschód
BIZNES
Oszust (zdj. ilustracyjne)
Chciał nakłonić małoletnią do kontaktów intymnych. Okazało się, że rozmawia z dorosłą osobą
Łódź
Wyłudziła ponad milion (zdjęcie ilustracyjne)
Była księgowa oskarżona. Przywłaszczyła ponad milion złotych
Wrocław
Podwójne zabójstwo w Raciążu. Okolica, gdzie doszło do zbrodni
"Zawsze grzecznie stał obok babci". Dlaczego zabił?
Alicja Glinianowicz, Klemens Leczkowski
Odwilż, roztopy, idzie wiosna, pogoda
Ostrzeżenia hydrologiczne nawet trzeciego stopnia
METEO
imageTitle
Hity w Lidze Mistrzów. Zobacz zestaw par 1/8 finału
EUROSPORT
Startuje sezon Veturilo
3,5 tysiąca rowerów w 344 stacjach. Veturilo wraca na stołeczne ulice
WARSZAWA
Bili się na przejściu dla pieszych
Bójka na środku skrzyżowania w biały dzień. Rozpoczęła się niespodziewanie i gwałtownie
Białystok
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
Spór z Ukrainą eskaluje. Orban i Fico powołują komisję śledczą
BIZNES
8 min
Łącki
Nieparlamentarnie w parlamencie. "Czy wy usłyszeliście to, co ja usłyszałem?"
Sejm Wita
Żbik (Felis silvestris) w górach Taunus w Niemczech
Leśny drapieżnik zaczął odwiedzać pola. "Ryzyko jest coraz wyższe"
METEO
Premier Włoch Giorgia Meloni
"Włochy zakazały parom homoseksualnym posiadania dziecka"? Zakazały czego innego
Gabriela Sieczkowska
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Nie ma zgody, ale i tak obowiązuje. Umowa z Mercosur zaczęła działać
BIZNES
Nietypowe zachowanie łabędzia
"Jak ten łabędź pięknie tańczy". Prawda może być dość smutna
Poznań
imageTitle
Media: podwyżka dla Piesiewicza
EUROSPORT
Osoba pracująca Burger King
"Wskaźniki życzliwości" w fast foodzie. AI oceni uprzejmość personelu
BIZNES
W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian
Nie odleciał do Afryki, przetrwał największe mrozy
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica