Jest śledztwo w sprawie Hermesa

Wszczęto śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z zakupem przez Prokuraturę Krajową i użytkowaniem oprogramowania Hermes - poinformowała we wtorek Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Hermes to narzędzie analizy kryminalnej, używane w Departamencie Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej, gdzie prowadzone były ważne dla ekipy Zbigniewa Ziobry śledztwa. Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy TVN24, system Hermes miał służyć ekipie Ziobry między innymi do śledzenia adwersarzy w mediach społecznościowych. Do obsługi systemu zatrudnieni byli między innymi emerytowani funkcjonariusze ABW. Z umów zlecenia wynikało, że niektórzy z nich dostawali po tysiąc złotych za godzinę obsługi Hermesa.