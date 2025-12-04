Kaczyński "nie umie zachować się w stosunku do drugiego człowieka"

Świat: mogły Kaczyńskiemu puścić nerwy Źródło: TVN24

Poseł PiS Jarosław Kaczyński został dwukrotnie ukarany przez komisję etyki poselskiej. Dostał upomnienie za użycie słowa "cham" w stosunku do dziennikarza TVN24 Radomira Wita i naganę za słowa o "śmieciach" wypowiedziane na miesięcznicy smoleńskiej 10 sierpnia. Sprawę komentowali politycy.

Świat: nie zgadzam się z decyzją komisji

- Słowo cham nie jest wulgarne, jest ostrym rzeczywiście epitetem - ocenił przewodniczący komisji etyki poselskiej Jacek Świat (PiS).

Reporterka TVN24 Agata Adamek zapytała posła o to, czy gdyby jego albo Jarosława Kaczyńskiego ktoś nazwał chamem, to byłoby w porządku. - To zależy od kontekstu oczywiście - odparł. - Pewnie musiałbym to przyjąć - dodał Świat.

- Komisja podjęła decyzję jaką podjęła, nie zgadzam się, ale demokracja ma swoje prawa, przyjmuję to - powiedział.

- Sytuacja, którą widzieliśmy na filmie... wydaje mi się, mogły panu prezesowi puścić nerwy - ocenił.

Niedziela: nie ma świętych krów

Dorota Niedziela (KO) oceniła, że "pokazujemy tym, że każdy podlega karom i upomnieniom". - Nie ma świętych krów - powiedziała.

Jak wskazała, "nawet prezes Karczyński musi zastanawiać się, co mówi" i powiedziała, że "nie wolno obrażać w Sejmie ludzi".

- Jesteśmy politykami, jesteśmy ludźmi publicznymi i nie wolno nam takich rzeczy robić, nie wolno nam przede wszystkim obrażać ludzi, za to powinniśmy ponieść karę - mówiła. - Nie ma naszej zgody na to, żeby obrażać kogokolwiek w Sejmie i nie tylko w Sejmie - podsumowała.

Trela: nawet Kaczyński nie jest bezkarny

Tomasz Trela (Lewica) powiedział, że Kaczyński "obraża dziennikarza, haniebne słowa i komisja etyki reaguje błyskawicznie".

- To jest symbol, ale bardzo ważny symbol, bo opinia publiczna widzi, że nawet Jarosław Kaczyński nie jest bezkarny w Sejmie - mówił.

- Jeżeli na terenie Sejmu, czy poza Sejmem Jarosław Kaczyński będzie w haniebny sposób wypowiadał się na temat innego człowieka, będzie dostawał kary - zapowiedział.

- Myślę, że Jarosław Kaczyński, mając tak duże doświadczenie polityczne, nie chce być na ustach całej Polski, że każe się go za to, że nie umie zachować się w stosunku do drugiego człowieka - ocenił Trela.

