Jarosław Kaczyński: stało się to, co było do przewidzenia
"Stało się to, co było do przewidzenia. Do końca podejmowałem próby porozumienia, niestety Mateusz Morawiecki ewidentnie miał w głowie swój własny plan polityczny, realizowany na bazie rozłamu PiS. Rozłam, którego dokonał, nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia Polski i służy tym, którzy szkodzą naszej Ojczyźnie" - napisał Jarosław Kaczyński.
Oświadczył, że "jako Prawo i Sprawiedliwość nie zatrzymujemy się: mamy strategię, mamy program i patrzymy w przyszłość".
"Fatalny rząd Tuska musi zostać odsunięty od władzy. Tylko zjednoczony obóz patriotyczny ma szansę na realny sukces. Patriotą trzeba być w czynach, a nie w słowach" - dodał.
Morawiecki zakłada nowy klub parlamentarny
Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił w środę utworzenie nowego klubu parlamentarnego. Oświadczył, że "to będzie forum do działania stowarzyszenia Rozwój plus". Pytany, czy jest to równoznaczne z opuszczeniem klubu PiS, Morawiecki odparł: - Nie jestem tutaj biegły w wewnętrznych procedurach sejmowych. Sądzę, że w dwóch klubach jednocześnie nie można być, w związku z tym, jeżeli się ukonstytuujemy, przystępujemy do nowego klubu Rozwój Plus.
Ponad 40 członków PiS, głównie ludzie z frakcji Morawieckiego nie złożyło oświadczeń o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach o charakterze politycznym.
Jarosław Kaczyński mówił w zeszłym tygodniu, że tym samym zrezygnowali oni z członkostwa w PiS. We wtorek Komitet Polityczny miał oficjalnie wykluczyć ich z partii. Podjął jednak zamiast tego decyzję o skierowaniu ich spraw do rzecznika dyscyplinarnego PiS Karola Karskiego.