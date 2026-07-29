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Rozłam w PiS

Jarosław Kaczyński: stało się to, co było do przewidzenia

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Jarosław Kaczyński
Morawiecki o założeniu nowego klubu parlamentarnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Prezes PiS Jarosław Kaczyński zareagował na decyzję Mateusza Morawieckiego o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego. Oskarżył byłego premiera o "dokonanie rozłamu" i stwierdził, że stało się to "w najbardziej nieodpowiednim momencie".

"Stało się to, co było do przewidzenia. Do końca podejmowałem próby porozumienia, niestety Mateusz Morawiecki ewidentnie miał w głowie swój własny plan polityczny, realizowany na bazie rozłamu PiS. Rozłam, którego dokonał, nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia Polski i służy tym, którzy szkodzą naszej Ojczyźnie" - napisał Jarosław Kaczyński.

Oświadczył, że "jako Prawo i Sprawiedliwość nie zatrzymujemy się: mamy strategię, mamy program i patrzymy w przyszłość".

"Fatalny rząd Tuska musi zostać odsunięty od władzy. Tylko zjednoczony obóz patriotyczny ma szansę na realny sukces. Patriotą trzeba być w czynach, a nie w słowach" - dodał.

Morawiecki zakłada nowy klub parlamentarny

Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił w środę utworzenie nowego klubu parlamentarnego. Oświadczył, że "to będzie forum do działania stowarzyszenia Rozwój plus". Pytany, czy jest to równoznaczne z opuszczeniem klubu PiS, Morawiecki odparł: - Nie jestem tutaj biegły w wewnętrznych procedurach sejmowych. Sądzę, że w dwóch klubach jednocześnie nie można być, w związku z tym, jeżeli się ukonstytuujemy, przystępujemy do nowego klubu Rozwój Plus.

Ponad 40 członków PiS, głównie ludzie z frakcji Morawieckiego nie złożyło oświadczeń o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach o charakterze politycznym.

Jarosław Kaczyński mówił w zeszłym tygodniu, że tym samym zrezygnowali oni z członkostwa w PiS. We wtorek Komitet Polityczny miał oficjalnie wykluczyć ich z partii. Podjął jednak zamiast tego decyzję o skierowaniu ich spraw do rzecznika dyscyplinarnego PiS Karola Karskiego.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz Morawiecki
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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