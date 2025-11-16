Logo strona główna
Polska

Kaczyński o śmierci Leppera. Sikorski: hańba kanaliom i ich patronom

Andrzej Lepper pap_20011129_02N (1)
Kaczyński: według mnie Andrzej Lepper został zamordowany
Źródło: TVN24
Jarosław Kaczyński twierdzi, że Andrzej Lepper został zamordowany. W pewnym sensie się zgadzam - napisał szef MSZ Radosław Sikorski. Dodał jednak, że "do politycznego i finansowego zniszczenia i późniejszego samobójstwa" polityka Samoobrony "przyczynili się dranie, którzy sfingowali aferę gruntową".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w sobotę, że według niego Andrzej Lepper "został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk". - Dlatego, że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy, jakby przejść na drugą stronę - stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości.

OGLĄDAJ: Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Andrzej Lepper

Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną

Sikorski: w pewnym sensie się zgadzam

Do tych słów odniósł się w niedzielę w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Radosław Sirkoski.

"Jarosław Kaczyński teraz twierdzi, że wicepremier Andrzej Lepper został zamordowany. W pewnym sensie się zgadzam. Do politycznego i finansowego zniszczenia go i późniejszego samobójstwa przyczynili się dranie, którzy sfingowali aferę gruntową, za co zostali skazani" - napisał na X szef MSZ, odnosząc się do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

"Kaczyński zrobił ich ponownie ministrami, aby znowu mogli niszczyć ludziom życie, tym razem przy pomocy Pegasusa. Dwukrotnie ułaskawił ich pisowski prezydent a dziś są pisowskimi europosłami. Hańba kanaliom i ich patronom" - czytamy we wpisie Sikorskiego.

W związku z aferą gruntową Kamiński i Wąsik zostali w 2023 r. skazani prawomocnym wyrokiem. W 2015 r. - jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku skazującego - obu polityków PiS ułaskawił prezydent Andrzej Duda. Po raz drugi Wąsik i Kamiński zostali ułaskawieni przez Dudę w styczniu 2024 r. Obecnie Kamiński i Wąsik są europosłami PiS.

Czym była afera gruntowa

Afera gruntowa była prowokacją wymierzoną przeciwko ówczesnemu wicepremierowi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego – Andrzejowi Lepperowi.

Latem 2007 roku CBA przeprowadziło operację, w ramach której wręczono dwóm osobom w kierowanym przez Leppera Ministerstwie Rolnictwa tzw. kontrolowaną łapówkę za odrolnienie gruntu na Mazurach. Przeciek utrudnił jednak doprowadzenie sprawy do końca. Według sądu Kamiński zaplanował i zorganizował prowokację CBA, zlecił wprowadzenie w błąd jednej osoby i podżeganie do korupcji, podczas gdy brak było podstaw do wszczęcia operacji CBA w resorcie rolnictwa. Polecenia Kamińskiego wykonywał jego zastępca Maciej Wąsik i dwóch oficerów z pionu operacyjno-śledczego.

W efekcie Andrzej Lepper został zdymisjonowany przez ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego, tym samym rozpadła się koalicja PiS-Samoobrona-LPR, co doprowadziło w efekcie do przedterminowych wyborów. Po nich władzę przejęła koalicja PO-PSL.

"Kazali sfałszować podpis". Za co skazano Kamińskiego i Wąsika
"Kazali sfałszować podpis". Za co skazano Kamińskiego i Wąsika

Śmierć Andrzeja Leppera

Andrzej Lepper został znaleziony martwy w biurze partii w Warszawie 5 sierpnia 2011 r. W toku zakończonego postępowania prokuratorskiego ustalono, że popełnił on samobójstwo poprzez powieszenie się. Według ustaleń śledztwa polityk cierpiał na depresję wywołaną postępowaniami karnymi, upadkiem politycznym, wielotysięcznym zadłużeniem i bankructwem finansowym partii.

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP

