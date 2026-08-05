Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jarosław Kaczyński o "dziwnym stanie" Mateusza Morawieckiego. Komentują politycy

|
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Karczewski: mogę się czasami z prezesem nie zgadzać
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
Mogę się czasami z prezesem nie zgadzać - powiedział senator PiS Stanisław Karczewski, pytany o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą "dziwnego stanu" Mateusza Morawieckiego. Odpowiedzi unikał natomiast Łukasz Schreiber, członek Rozwoju Plus, zgodnie z zasadą "o prezesie Kaczyńskim tylko dobrze albo wcale".

We wtorek Jarosław Kaczyński we wpisie na X ocenił, że "ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale on oraz Prawo i Sprawiedliwość". Zdaniem prezesa PiS były premier "zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych, często niezgodnie z prawdą". Dodał też, że - w jego ocenie - Morawiecki jest "w jakimś dziwnym stanie".

Dzień wcześniej były premier w rozmowie na kanale YouTube "Rymanowski Live" skrytykował decyzje podejmowane przez PiS, które jego zdaniem spowodowały sondażowy spadek. Wskazał na "Piątkę dla zwierząt", czyli projekt ustawy, który przewidywał między innymi zakaz hodowli zwierząt na futra czy zakaz trzymania psów na łańcuchach, a ostatecznym "tąpnięciem sondażowym" - jak mówił - był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, który uznał za niezgodną z Konstytucją RP aborcję z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu.

Karczewski: mogę się czasami z prezesem nie zgadzać

Senator PiS Stanisław Karczewski zapytany, czy on także uważa, że Morawiecki jest w "dziwnym stanie", zaprzeczył. Po zwróceniu uwagi, że są to słowa prezesa jego partii, odpowiedział, że "może się czasami z prezesem nie zgadzać". - Myślę, że Mateusz prowadzi swoją politykę i tyle - skwitował.

Karczewski ocenił też, że jest to "zupełnie naturalne, że zawsze prowadzą, prowadzili i będą prowadzić wiele różnych rozmów". - Czasami się spieramy, czasami docieramy i zawsze tak było, i tak będzie. W każdej partii tak jest. I w naszej partii, i w tej niedemokratycznej partii - dodał.

Schreiber o Kaczyńskim. "Tylko dobrze albo wcale"

Poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber pytany, czy Kaczyński nie zachował się zbyt ostro wobec Morawieckiego, odpowiedział, że "zachowa te przemyślenia dla siebie". Dopytywany, czy jego zdawkowe odpowiedzi wynikają z zasady, że "o prezesie Kaczyńskim tylko dobrze albo wcale", skwitował: - Tylko dobrze albo wcale.

Klatka kluczowa-607209
Schreiber o Kaczyńskim. "Tylko dobrze, albo wcale"
Źródło: TVN24

Schetyna o "bardzo krwawej" kampanii wyborczej

Zdaniem senatora KO Grzegorza Schetyny kampania przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi będzie bardzo ciekawa. - Bardzo intensywna i bardzo krwawa, jak widzimy już dzisiaj. (...) Niech PiS zajmuje się sobą i niech walczy ze sobą. To jest najlepszy scenariusz - mówił.

Pytany o to, czy PiS i członkowie Rozwój Plus wystartują w wyborach z jednej listy, Schetyna odparł, że nie można tego przesądzić. - Wydaje się, że ten konflikt, jak widzimy i słyszymy tu na korytarzach sejmowych, jest tak intensywny, tak mocny, że to jest nie do pogodzenia. Ale widziałem też takie rzeczy w polityce, że nigdy nie mówi się nigdy - powiedział.

Schetyna: niech PiS zajmuje się sobą i niech walczy ze sobą
Źródło: TVN24

Biejat o Morawieckim: to go po prostu ośmiesza

Krytykę Morawieckiego wobec decyzji PiS komentowała wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat (Lewica). - Nie wiem, co to jest za lider, który twierdzi, że kiedy był premierem, o połowie rzeczy nie wiedział, a z drugą połową się nie zgadzał. To podkopuje jego własną pozycję i to go po prostu ośmiesza - oceniła.

- Rozumiem, że pan były premier chce jakoś łowić rozczarowanych konserwatystów. Wymyślił sobie taką metodę, żeby się odciąć od kolegów z PiS-u, ale nie tędy droga. To jest po prostu niepoważne - mówiła Biejat. 

Klatka kluczowa-607188
Biejat: nie wiem, co to jest za lider, który twierdzi, że kiedy był premierem, o połowie rzeczy nie wiedział
Źródło: TVN24

Żywno o Kaczyńskim. "Jest w dziwnym stanie"

- Prezes jest w dziwnym stanie, skoro swoich najbardziej kiedyś zaufanych ludzi zaczyna rozsmarowywać, rozpisując się, jacy to są wręcz nienormalni. To jest naprawdę sytuacja rzadko spotykana - ocenił senator Polski 2050 Maciej Żywno.

Pytany, czego to może być objaw, skwitował, że "karma wraca". - Jak się walczy hejtem, nienawiścią i pomówieniami względem przeciwników politycznych, to się nasiąka tym na tyle, że zaczyna się mówić o swoich własnych kolegach i towarzyszach z partii - stwierdził Żywno.

Żywno o wypowiedzi Kaczyńskiego. "Prezes jest w dziwnym stanie"
Źródło: TVN24

Włosowicz: powinniśmy skupiać na tym, do czego zostaliśmy wybrani 

Sprawę komentował też senator niezrzeszony Jacek Włosowicz. - Jesteśmy politykami. Wchodzimy na pole takiej psychologii indywidualnych odczuć (...). Trudno jest mi diagnozować, nie jestem z tej dziedziny - powiedział. Dodał też, że politycy "powinni skupiać na tym, do czego zostali wybrani".

Włosowicz: wchodzimy na pole psychologii indywidualnych odczuć
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
Nawrocki Czarno na białym
Premiera"Żenada, co on wyprawia". Pojechaliśmy w rodzinne strony Karola Nawrockiego
Czarno na białym
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
Czarno na białym
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Udostępnij:
Tagi:
Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćMagdalena BiejatStanisław KarczewskiGrzegorz SchetynaSejm
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Nowy rekord na stacjach
BIZNES
Bezpieczeństwo nad wodą
Zniknęli pod wodą, dwaj 13-latkowie nie żyją
Poznań
Muzeum Powstania Warszawskiego
Marsz organizowany w hołdzie cywilnym ofiarom powstania odwołany przez upał
WARSZAWA
Upał w Polsce
Żar leje się z nieba. Gdzie jest najgoręcej
METEO
imageTitle
Z igrzysk na Tour de France. Spełniła marzenie, nawiązuje walkę
EUROSPORT
imageTitle
Hat-trick Milana. Włoch bez konkurencji w Tour de Pologne
EUROSPORT
W szpitalu tymczasowym w Poznaniu zabrakło tlenu. Interweniowały służby i wojewoda
Zabrakło tlenu w szpitalu covidowym. Akt oskarżenia po latach
Poznań
Mężczyzna ucieka leśną drogą przed policjantami
Powód ucieczki motocyklisty zaskoczył policjantów
Białystok
Słowenia, elektrownia jądrowa
Pierwszy raz od ponad dwóch dekad. Upał uderza w elektrownię atomową
BIZNES
imageTitle
Pech go prześladuje. Mistrzostwa bez Liska
EUROSPORT
2026-08-05T101725Z_1_LWD338105082026RP1_RTRWNEV_C_3381-GERMANY-SECURITY-AIRPORT-DHL-0020
Ładunek wybuchowy na lotnisku. Prokuratura wszczyna śledztwo
BIZNES
BHDP_IN-22WE_PILOT ARRESTED WITH 7_90a40403-dc6e-47ea-8256-685a1286f91d-0001
Zauważyli coś podejrzanego w walizce pilota. Urząd celny pokazał nagranie
Świat
Funkcjonariusze na miejscu ataku na Covent Garden w centrum Londynu
Atak w centrum Londynu. Są ranni
Świat
Urna
AI może zmienić oblicze wyborów
BIZNES
Tkaczuk
Reuters: szef rosyjskiej fabryki dronów poważnie ranny
Świat
Wypadek w Piasecznie
"Nie ustąpiła pierwszeństwa" i doszło do wypadku. Jedna osoba w szpitalu
WARSZAWA
Upał, skwar, gorąco, Warszawa
Piekielny upał w Warszawie. Nadchodzą burze
WARSZAWA
14-latek uciekał przed policją
Ucieczka 14-latka, duży mandat dla jego opiekuna
Opole
shutterstock_2443379777
Rusza wielka kontrola lekarzy. Komu grożą milionowe kary?
Zdrowie
pad konsola gracz gracze - soul kitchen shutterstock_783065299_1
Gigant sprzedany. Drugie największe przejęcie na rynku
BIZNES
Andrzej Morozowski
"Dziękuję Panie Andrzeju, że byłeś". Tak widzowie TVN24 żegnają Andrzeja Morozowskiego
Polska
Pan Przemek uratował tonącego
"Człowiek, który doświadczył wyciągniętej dłoni, dziś stał się tą dłonią dla drugiego"
Poznań
Akcja ratunkowa nad wodą
Wszedł do wody, stracił przytomność, zmarł w szpitalu
Kraków
Akcja ratunkowa na Bugu
"Był ze znajomymi ochłodzić się nad rzeką, wszedł do wody i zniknął"
WARSZAWA
05 1225 borusiewicz foty-0017
Niski poziom wody odsłonił kolejny niewybuch
Świat
Pożary lasów w powiecie jędrzejowskim
Płonie las i nieużytki rolne, zagrożone domy
Kielce
imageTitle
Przyjechali na igrzyska i zaginęli. Policja prowadzi dochodzenie
EUROSPORT
Xi Jinping i Donald Trump w Pekinie, 14 maja 2026 roku
Chiny wprowadzają sankcje odwetowe przeciwko USA. "Nie mamy innego wyjścia"
BIZNES
Skutki pożaru w Porto Germeno w Grecji
"Drzwi i okna wyparowały"
METEO
Operacja Hellfire CBZC
Dyrektor podstawówki odwołany. Zarzut: pornografia dziecięca
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica