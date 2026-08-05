Jarosław Kaczyński o "dziwnym stanie" Mateusza Morawieckiego. Komentują politycy

Karczewski: mogę się czasami z prezesem nie zgadzać Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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We wtorek Jarosław Kaczyński we wpisie na X ocenił, że "ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale on oraz Prawo i Sprawiedliwość". Zdaniem prezesa PiS były premier "zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych, często niezgodnie z prawdą". Dodał też, że - w jego ocenie - Morawiecki jest "w jakimś dziwnym stanie".

Dzień wcześniej były premier w rozmowie na kanale YouTube "Rymanowski Live" skrytykował decyzje podejmowane przez PiS, które jego zdaniem spowodowały sondażowy spadek. Wskazał na "Piątkę dla zwierząt", czyli projekt ustawy, który przewidywał między innymi zakaz hodowli zwierząt na futra czy zakaz trzymania psów na łańcuchach, a ostatecznym "tąpnięciem sondażowym" - jak mówił - był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, który uznał za niezgodną z Konstytucją RP aborcję z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu.

Karczewski: mogę się czasami z prezesem nie zgadzać

Senator PiS Stanisław Karczewski zapytany, czy on także uważa, że Morawiecki jest w "dziwnym stanie", zaprzeczył. Po zwróceniu uwagi, że są to słowa prezesa jego partii, odpowiedział, że "może się czasami z prezesem nie zgadzać". - Myślę, że Mateusz prowadzi swoją politykę i tyle - skwitował.

Karczewski ocenił też, że jest to "zupełnie naturalne, że zawsze prowadzą, prowadzili i będą prowadzić wiele różnych rozmów". - Czasami się spieramy, czasami docieramy i zawsze tak było, i tak będzie. W każdej partii tak jest. I w naszej partii, i w tej niedemokratycznej partii - dodał.

Schreiber o Kaczyńskim. "Tylko dobrze albo wcale"

Poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber pytany, czy Kaczyński nie zachował się zbyt ostro wobec Morawieckiego, odpowiedział, że "zachowa te przemyślenia dla siebie". Dopytywany, czy jego zdawkowe odpowiedzi wynikają z zasady, że "o prezesie Kaczyńskim tylko dobrze albo wcale", skwitował: - Tylko dobrze albo wcale.

Schreiber o Kaczyńskim. "Tylko dobrze, albo wcale" Źródło: TVN24

Schetyna o "bardzo krwawej" kampanii wyborczej

Zdaniem senatora KO Grzegorza Schetyny kampania przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi będzie bardzo ciekawa. - Bardzo intensywna i bardzo krwawa, jak widzimy już dzisiaj. (...) Niech PiS zajmuje się sobą i niech walczy ze sobą. To jest najlepszy scenariusz - mówił.

Pytany o to, czy PiS i członkowie Rozwój Plus wystartują w wyborach z jednej listy, Schetyna odparł, że nie można tego przesądzić. - Wydaje się, że ten konflikt, jak widzimy i słyszymy tu na korytarzach sejmowych, jest tak intensywny, tak mocny, że to jest nie do pogodzenia. Ale widziałem też takie rzeczy w polityce, że nigdy nie mówi się nigdy - powiedział.

Schetyna: niech PiS zajmuje się sobą i niech walczy ze sobą Źródło: TVN24

Biejat o Morawieckim: to go po prostu ośmiesza

Krytykę Morawieckiego wobec decyzji PiS komentowała wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat (Lewica). - Nie wiem, co to jest za lider, który twierdzi, że kiedy był premierem, o połowie rzeczy nie wiedział, a z drugą połową się nie zgadzał. To podkopuje jego własną pozycję i to go po prostu ośmiesza - oceniła.

- Rozumiem, że pan były premier chce jakoś łowić rozczarowanych konserwatystów. Wymyślił sobie taką metodę, żeby się odciąć od kolegów z PiS-u, ale nie tędy droga. To jest po prostu niepoważne - mówiła Biejat.

Biejat: nie wiem, co to jest za lider, który twierdzi, że kiedy był premierem, o połowie rzeczy nie wiedział Źródło: TVN24

Żywno o Kaczyńskim. "Jest w dziwnym stanie"

- Prezes jest w dziwnym stanie, skoro swoich najbardziej kiedyś zaufanych ludzi zaczyna rozsmarowywać, rozpisując się, jacy to są wręcz nienormalni. To jest naprawdę sytuacja rzadko spotykana - ocenił senator Polski 2050 Maciej Żywno.

Pytany, czego to może być objaw, skwitował, że "karma wraca". - Jak się walczy hejtem, nienawiścią i pomówieniami względem przeciwników politycznych, to się nasiąka tym na tyle, że zaczyna się mówić o swoich własnych kolegach i towarzyszach z partii - stwierdził Żywno.

Żywno o wypowiedzi Kaczyńskiego. "Prezes jest w dziwnym stanie" Źródło: TVN24

Włosowicz: powinniśmy skupiać na tym, do czego zostaliśmy wybrani

Sprawę komentował też senator niezrzeszony Jacek Włosowicz. - Jesteśmy politykami. Wchodzimy na pole takiej psychologii indywidualnych odczuć (...). Trudno jest mi diagnozować, nie jestem z tej dziedziny - powiedział. Dodał też, że politycy "powinni skupiać na tym, do czego zostali wybrani".

Włosowicz: wchodzimy na pole psychologii indywidualnych odczuć Źródło: TVN24