Dziadek zbliża się do finału wyczerpującej podróży. "Każdy kilometr dla Olinka"

63-letni Jan Baranik, dziadek Olinka, wyruszył z Ustronia 17 lipca. Pokonuje około sto kilometrów dziennie, by w niedzielę, po miesiącu wyprawy, wrócić do Ustronia.

W piątek podczas przystanku w Krakowie spotkał się z nim reporter TVN24 Mateusz Półchłopek. Dziadek Olinka mówił, że przejechał już około 3400 kilometrów. - Jutro jedziemy do Czechowic-Dziedzic i pojutrze do Ustronia. Każdy kilometr dla Olinka i mam nadzieję, że każdy kilometr przyniesie oczekiwany efekt. Pieniądze na sprzęt, lekarstwa i leczenie Olinka - powiedział Jan Baranik.

Mężczyzna sam boryka się z problemami zdrowotnymi, między innymi ma za sobą operację kręgosłupa. - Do zdrowych osób nie należę, ale czego bym nie zrobił, żeby wnukowi pomóc. Trasa na pewno nie jest łatwa, z różnymi przeciwnościami trzeba się borykać. Natomiast to, co bardzo wspiera, to ludzie. Ich serdeczność, otwarcie i pomoc na tej trasie. To pomaga - podkreślał.