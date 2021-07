Kittel: wywiad z Jakubem Banasiem to jest złoto

Jakub Banaś powiedział w wywiadzie dla TVN24 takie rzeczy, których prawdopodobnie nigdy byśmy się nie dowiedzieli - mówił Bertold Kittel, dziennikarz "Superwizjera" TVN. Jego zdaniem obecna sytuacja związana z szefem NIK Marianem Banasiem "to jest chyba czarny sen Jarosława Kaczyńskiego".

W piątek Jakub Banaś, syn szefa NIK Mariana Banasia, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na lotnisku, a w sobotę razem z żoną i dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Krakowie Tadeuszem G. usłyszał zarzuty . Dotyczą między innymi wyłudzenia pieniędzy z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na renowację kamienicy i wyłudzenia podatku VAT. Marian Banaś i jego żona nie przyznają się do tych zarzutów.

Kittel: ten wywiad to jest złoto

- Ten wywiad to jest złoto. Widzę przyciśniętego do muru człowieka, który ma wiedzę z pierwszej ręki o tym, jak funkcjonuje władza polityczna, która rządzi tym krajem, jakie ma metody, motywacje, jak działają instytucje - powiedział.

"To jest chyba czarny sen Jarosława Kaczyńskiego"

Kittel ocenił, że obecna sytuacja "to jest chyba czarny sen Jarosława Kaczyńskiego". - Ta cała awantura między Marianem Banasiem a Jarosławem Kaczyńskim, która jest niesamowicie emocjonalna, padają ostre słowa, toczy się publicznie - wyjaśniał.

W grze - mówił dziennikarz - "jest NIK i raporty, które biją w rząd, które mogą psuć plany polityczne Prawa i Sprawiedliwości". - To wzbudza uzasadnioną wściekłość w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego - mówił.

Kittel przyznał, że "nie dziwią go podejrzenia co do tego, czy ta sprawa jest w bezstronny sposób traktowana przez prokuraturę. - Pamiętajmy, że prokuratura w naszym kraju jest instytucją stricte polityczną, jest kierowana przez polityka - przypominał.