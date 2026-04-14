Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jakie plany ma Ziobro? "Będę informował"

|
Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski
Kaczyński pytany o Ziobrę i Romanowskiego. "Nie mają szans na uczciwy proces"
Źródło: TVN24
O tym, jakie ja będę miał plany, będę informował Donalda Tuska wtedy, kiedy będę je realizował - mówił Zbigniew Ziobro, pytany, czy może wykluczyć wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Odpowiedział na słowa Petera Magyara, który oznajmił, że Węgry nie będą azylem dla "przestępców". Sytuację Ziobry i Romanowskiego komentował też w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zbigniew Ziobro, w rozmowie z Polsat News, która odbyła się w Budapeszcie, był pytany o słowa Petera Magyara, według których "Węgry nie będą azylem dla międzynarodowych przestępców".

- Powiem panu Magyarowi ,(...) że jedną sprawą są informacje od Tuska, a drugą są dokumenty, z którymi będzie musiał się zapoznać - on i jego urzędnicy, gdy będzie podejmował decyzję - odparł były minister sprawiedliwości, zaznaczając, że chodzi mu o dokumenty dotyczące procedury azylowej, która "będzie rozpatrywana przez węgierski sąd".

Dopytywany o to, czy w tych dokumentach znajdują się informacje, które uniemożliwią jego ekstradycję, odpowiedział, że są tam "udokumentowane fakty drastycznego łamania prawa przez Donalda Tuska".

Jakie plany ma Zbigniew Ziobro?

Na pytanie, czy jest gotowy na ekstradycję, odparł: "Ja jestem zawsze gotowy na toczenie bitwy o prawdę".

Odniósł się również do słów posła PiS Mariusza Goska, wedle których były szef resortu sprawiedliwości i jego były zastępca Marcin Romanowski mają już "przygotowaną alternatywę". - Moją alternatywą w tej chwili jest toczenie walki z Donaldem Tuskiem. Pewnie to miał na myśli Mariusz Gosek - skwitował. Dodał, że "czas pokaże", czy zostanie na Węgrzech.

Pytany o plany na przyszłość oraz czy może wykluczyć wyjazd do USA, powiedział: - O tym, jakie ja będę miał plany, będę informował Donalda Tuska wtedy, kiedy będę je realizował - odpowiedział, dodając, że "nie może niczego wykluczać".

Ziobro przed Trybunał? Tusk komentuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ziobro przed Trybunał? Tusk komentuje

Kaczyński o sprawie Ziobry i Romanowskiego

Do sprawy Ziobry i Romanowskiego odniósł się też Jarosław Kaczyński w trakcie rozmowy z dziennikarzami w Sejmie. Prezes PiS wyraził nadzieję, że politycy nie trafią do Polski.

Pytany, czy Ziobro i Romanowski mają jakieś powody do obaw, uderzył w wymiar sprawiedliwości. - W Polsce absolutnie nie mają szans na żaden uczciwy proces. Tylko ktoś, kto jest zupełnie ślepy, albo zaślepiony, może uważać, że w Polsce w tej chwili nie ma aktów niezwykle drastycznego łamania prawa, łamania praworządności, że prawo po prostu przestaje obowiązywać - oznajmił, dodając, że mamy do czynienia z procesem "budowania dyktatury".

Magyar o Ziobrze

Lider partii TISZA, która wygrała wybory na Węgrzech Peter Magyar, zapowiedział, że przebywający obecnie na Węgrzech politycy PiS - były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz jego były zastępca w resorcie, Marcin Romanowski - zostaną poddani ekstradycji do Polski, "jeżeli nie wyjechali" z kraju.

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Dariusz Kubik

Zarówno Ziobro jak i Romanowski mogliby zostać zatrzymani i aresztowani w Polsce. Prokuratura uzyskała zgodę Sejmu na postawienie im zarzutów związanych m.in. z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Obaj jednak korzystają z azylu na Węgrzech.

OGLĄDAJ: W PiS mówią o nim: kula u nogi. Czy Ziobro ma polityczną przyszłość?
Zbigniew Ziobro

W PiS mówią o nim: kula u nogi. Czy Ziobro ma polityczną przyszłość?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Polsat News, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz / PAP

Udostępnij:
Tagi:
Zbigniew Ziobro, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Romanowski, Węgry, Peter Magyar, Jarosław Kaczyński
Czytaj także:
Wrak, który stał się dowodem w sprawie o przestępstwo
Miał zerwane opony i uszkodzone felgi. Okazało się, że był wykorzystany przestępstwie
WARSZAWA
Donald Tusk
Ziobro przed Trybunał? Tusk komentuje
Polska
imageTitle
Świątek dla Eurosportu: nie oczekuję szybkich zmian
EUROSPORT
11 lat więzienia za zabójstwo wózkiem widłowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zabójstwo w stoczni. Jest wyrok
Trójmiasto
Wołodymyr Zełenski
Zełenski ma wiadomość dla Węgier. Podał, kiedy zostanie naprawiony rurociąg
BIZNES
Viktor Orban przed mediami po oddaniu głosu w wyborach parlamentarnych (12.04.2026 r.)
Polityczne trzęsienie ziemi i "duży znak zapytania"
Sebastian Zakrzewski
United Airlines Boeing
Lotnicza fuzja w USA. Branża ostrzega przed skutkami dla klientów
BIZNES
MSBS GROT S16 FB-M1
"Sytuacja jest niełatwa". Nawet 140 osób może stracić pracę
BIZNES
Uczestnicy Marszu Żywych na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz w Oświęcimiu
Ocalali, młodzież, politycy. Ruszył Marsz Żywych
Kraków
Obywatel Indii z przerobionymi dokumentami zatrzymany na lotnisku Warszawa-Modlin
Wpadka 32-latka w Modlinie. Miał w paszporcie podrobione stemple
WARSZAWA
Rower przekazano właścicielowi
Rowerowy złodziej "dołączył" do wyścigu. Miał wyprzedzić peleton
Wrocław
Lotnisko we Frankfurcie
Utrudnienia na lotniskach. Tysiące odwołanych lotów
BIZNES
imageTitle
Problemy byłego mistrza świata. Skazany za nękanie żony
EUROSPORT
Manat zaskoczył amerykańskich policjantów
Płukały łódź, gdy zauważyły tego olbrzyma
METEO
Donald Trump
Włosi oburzeni słowami Trumpa. Przywołują słynne przysłowie
Świat
Rozmontowane części samochodowe w wykrytej dziupli
Auta o wartości dwóch milionów złotych rozłożone na części
Lubuskie
Konrad Berkowicz
Poseł rozwinął rulon. Oburzenie w Sejmie
Polska
Hermes narzędzie analityczne
Dziesięciu pokrzywdzonych systemem Hermes
Robert Zieliński
Najpierw ukradli pojazd, a potem porzucili go, zakopując w piasku
Nastolatkowie ukradli auto i usiłowali ukraść koparkę
WARSZAWA
Peter Magyar "ugotował psa w mikrofalówce"? Kaczyński i Tumanowicz powielają ordynarnego fake newsa
Magyar "upiekł szczenię"? Szerzą kłamstwo "z błogosławieństwem Rosji"
Michał Istel
Pożar sklepu
Pożar chińskiego marketu. Alert RCB do mieszkańców
Trójmiasto
Jarosław Kaczyński
Kaczyński "zachrumkał" w Sejmie. "Nie można się przestraszyć"
Polska
Przyjechała samochodem pod komisariat, by sprawdzić trzeźwość. Okazało się, że była pijana
Przyjechała na komisariat sprawdzić trzeźwość. Alkomat pokazał prawie półtora promila
Olsztyn
imageTitle
Rok koszmaru Sawickiego. "Codziennie budzisz się i nie wiesz, co cię zaskoczy"
EUROSPORT
Kapitol
Polityk rezygnuje ze stanowiska po publikacjach mediów
Świat
Gliwice, Polska. Stacja benzynowa Circle K
Ceny paliw w środę. Znamy nowe stawki
BIZNES
Niemowlę z obrażeniami trafiło do szpitala. Sprawą zajmuje się prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne niemowlę w szpitalu. Ma obrażenia głowy i nóg
Poznań
Joanna Kryńska i Radosław Mróz
Urodziny TVN24. Tak będziemy je obchodzić
Polska
imageTitle
O marzenia i miejsce w historii. Kowalski gra o awans na mistrzostwa świata
EUROSPORT
Anhtropic Claude AI
Anthropic w sporze z Pentagonem. Trwają negocjacje
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica