Polska Jakie plany ma Ziobro? "Będę informował" Mikołaj Stępień

Kaczyński pytany o Ziobrę i Romanowskiego. "Nie mają szans na uczciwy proces"

Zbigniew Ziobro, w rozmowie z Polsat News, która odbyła się w Budapeszcie, był pytany o słowa Petera Magyara, według których "Węgry nie będą azylem dla międzynarodowych przestępców".

- Powiem panu Magyarowi ,(...) że jedną sprawą są informacje od Tuska, a drugą są dokumenty, z którymi będzie musiał się zapoznać - on i jego urzędnicy, gdy będzie podejmował decyzję - odparł były minister sprawiedliwości, zaznaczając, że chodzi mu o dokumenty dotyczące procedury azylowej, która "będzie rozpatrywana przez węgierski sąd".

Dopytywany o to, czy w tych dokumentach znajdują się informacje, które uniemożliwią jego ekstradycję, odpowiedział, że są tam "udokumentowane fakty drastycznego łamania prawa przez Donalda Tuska".

Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski Źródło: Rafał Guz / PAP

Jakie plany ma Zbigniew Ziobro?

Na pytanie, czy jest gotowy na ekstradycję, odparł: "Ja jestem zawsze gotowy na toczenie bitwy o prawdę".

Odniósł się również do słów posła PiS Mariusza Goska, wedle których były szef resortu sprawiedliwości i jego były zastępca Marcin Romanowski mają już "przygotowaną alternatywę". - Moją alternatywą w tej chwili jest toczenie walki z Donaldem Tuskiem. Pewnie to miał na myśli Mariusz Gosek - skwitował. Dodał, że "czas pokaże", czy zostanie na Węgrzech.

Pytany o plany na przyszłość oraz czy może wykluczyć wyjazd do USA, powiedział: - O tym, jakie ja będę miał plany, będę informował Donalda Tuska wtedy, kiedy będę je realizował - odpowiedział, dodając, że "nie może niczego wykluczać".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ziobro przed Trybunał? Tusk komentuje

Kaczyński o sprawie Ziobry i Romanowskiego

Do sprawy Ziobry i Romanowskiego odniósł się też Jarosław Kaczyński w trakcie rozmowy z dziennikarzami w Sejmie. Prezes PiS wyraził nadzieję, że politycy nie trafią do Polski.

Pytany, czy Ziobro i Romanowski mają jakieś powody do obaw, uderzył w wymiar sprawiedliwości. - W Polsce absolutnie nie mają szans na żaden uczciwy proces. Tylko ktoś, kto jest zupełnie ślepy, albo zaślepiony, może uważać, że w Polsce w tej chwili nie ma aktów niezwykle drastycznego łamania prawa, łamania praworządności, że prawo po prostu przestaje obowiązywać - oznajmił, dodając, że mamy do czynienia z procesem "budowania dyktatury".

Magyar o Ziobrze

Lider partii TISZA, która wygrała wybory na Węgrzech Peter Magyar, zapowiedział, że przebywający obecnie na Węgrzech politycy PiS - były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz jego były zastępca w resorcie, Marcin Romanowski - zostaną poddani ekstradycji do Polski, "jeżeli nie wyjechali" z kraju.

Zarówno Ziobro jak i Romanowski mogliby zostać zatrzymani i aresztowani w Polsce. Prokuratura uzyskała zgodę Sejmu na postawienie im zarzutów związanych m.in. z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Obaj jednak korzystają z azylu na Węgrzech.

OGLĄDAJ: W PiS mówią o nim: kula u nogi. Czy Ziobro ma polityczną przyszłość? Zobacz cały materiał