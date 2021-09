Rządowy program Polskie Szwalnie i miliony wydane na bezużyteczne maseczki. Posłowie KO: będzie doraźna kontrola

Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła, że w najbliższych dniach rozpocznie się w Agencji Rozwoju Przemysłu kontrola doraźna dotycząca programu Polskie Szwalnie - poinformowali posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński. Jak wynika z ustaleń "Superwizjera" TVN, efekty programu to bezużyteczne produkty uszyte za niebotyczną kwotę. W tle pojawiają się tajne i intratne kontrakty.

Reporterzy "Superwizjera" TVN przyjrzeli się rządowemu programowi Polskie Szwalnie. Zainicjowany został przez Ministerstwo Rozwoju, a patronat nad nim objął prezydent Andrzej Duda. Do realizacji programu wyznaczono Agencję Rozwoju Przemysłu, która zapewnić miała produkcję polskich maseczek ochronnych. Program kosztował ponad ćwierć miliarda złotych i zakładał trzy filary: produkcję własną w zakładzie w Stalowej Woli, współpracę z polskimi szwalniami oraz kontrakty z firmami zewnętrznymi na maszynową produkcję maseczek. Tymczasem za kwoty znacznie wyższe niż ceny rynkowe - w ramach programu - wytworzono miliony sztuk maseczek, które nie nadają się do użytku, a zakład w Stalowej Woli obecnie nic nie produkuje.

Posłowie KO: w ARP można się spodziewać kontrolerów NIK

Posłowie Szczerba i Joński poinformowali we wtorek, że NIK zgodziła się na ich wniosek przeprowadzić kontrolę doraźną programu Polskie Szwalnie.

- Uważamy, że NIK powinna zająć się pilnie programem Polskie Szwalnie, ponieważ pomimo zapowiedzi, mimo patronatu prezydenta Dudy ten program po prostu nie ruszył. Fabryka w Stalowej Woli stoi, nie produkuje, natomiast zakupiony przez Agencję Rozwoju Przemysłu towar do produkcji masek medycznych może nie spełniać standardów ochrony. To może oznaczać, że 50 milionów złotych za materiał do produkcji maseczek medycznych zostało wyrzucone w błoto - powiedział Szczerba.