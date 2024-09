czytaj dalej

Agenda Władimira Putina nie dotyczy tylko Ukrainy - przestrzegała wyborców w czasie debaty prezydenckiej Kamala Harris. W części dotyczącej polityki międzynarodowej oceniła, że gdyby rządził Donald Trump, a nie Joe Biden, to Putin już teraz "siedziałby w Kijowie" i "miał oko na resztę Europy, zaczynając od Polski". Trump straszył III wojną światową, mówił, że Rosja ma broń atomową, a na pytanie o to, czy chce, by Ukraina wygrała, odpowiedział tylko, że chce, by wojna się skończyła.