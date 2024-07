Za podejrzanym o potrójne zabójstwo Jackiem Jaworkiem wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania, czerwoną notę Interpolu i list gończy, a mimo to przez trzy lata pozostawał nieuchwytny dla policji. Dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński mówił w poniedziałek, że Jaworek "był osobą bardzo zamkniętą", nie korzystał z nowych technologii i pozwoliło mu to na zniknięcie "z technologicznego radaru, na którym dziś opiera się funkcjonowanie wszystkich policji całego świata".

Dziennikarz portalu tvn24.pl Robert Zieliński poinformował w sobotę przed południem , że z jego ustaleń wynika, że martwy mężczyzna odnaleziony w piątek w Dąbrowie Zielonej - kilka kilometrów od miejsca, gdzie trzy lata temu doszło do zabójstwa trzech osób - to Jacek Jaworek.

22 lipca Prokuratura Okręgowa w Częstochowie " wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia mężczyzny o nieustalonej tożsamości do targnięcia się na własne życie, poprzez namowę lub udzielenie mu pomocy. Takie przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat". W komunikacie nie potwierdzono, czy zwłoki należały do Jacka Jaworka.

W poniedziałek dziennikarz tvn24.pl mówił, że według niego "o ile się udawało mu (Jackowi Jaworkowi - red.) skutecznie uciekać przed policją, to nie udało mu się uciec przed własnymi demonami". - To one go doprowadziły niemal w to samo miejsce po trzech latach - mówił Zieliński.