Ten problem powraca pod koniec roku. Leszczyna: oczekiwania pacjentów coraz większe

Leszczyna: w NFZ jest coraz więcej pieniędzy, ale jednocześnie coraz większe są potrzeby pacjentów

Do Naczelnej Izby Lekarskiej wpływają z całej Polski informacje o szpitalach, które przestają przyjmować nowych pacjentów i przekładają leczenie na przyszły rok. Rzecznik rządu zapewnił, że niezbędne środki zostały już przekazane, a resort zdrowia zaprzeczył doniesieniom o "przekładaniu zabiegów onkologicznych".

Była ministra zdrowia Izabela Leszczyna została zapytana w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy doczekamy się takich czasów, kiedy koniec roku w polskim systemie ochrony zdrowia nie będzie obfitował w takie komunikaty. - Chyba należałoby postawić pytanie, czy doczekamy się takich czasów w ogóle w systemach ochrony zdrowia europejskich, także w bogatszych państwach, że jakiś minister zdrowia powie: mam wystarczającą ilość pieniędzy, żeby zapewnić wszystko, co chcielibyśmy dać naszym pacjentom - odpowiedziała polityczka.

Leszczyna: jakość wzrosła, to musi być drogie

Leszczyna mówiła też, że "nie czujemy tego, choć jakość (systemu - red.) wzrosła". - To najlepiej mogą powiedzieć pacjenci onkologiczni - dodała.

Mówiła, że "problem pieniądza będzie, choćby dlatego, że mamy coraz nowsze leki, coraz nowsze terapie lekowe, fantastyczne zupełnie immunoterapie, które są celowane, wymyślane jakby dla jednego pacjenta". - One muszą być po prostu drogie - dodała.

- Mało tego, rozpoznajemy coraz więcej chorób. Choroby rzadkie są częstymi chorobami. Ponieważ medycyna jest na coraz wyższym poziomie, coraz więcej to wszystko kosztuje - kontynuowała.

Podkreśliła też, że "jesteśmy wszyscy coraz starsi, całe społeczeństwo europejskie, polskie, a chorują starsi zdecydowanie częściej niż młodsi". - To znaczy, że system jest bardziej obciążony - powiedziała.

Dopytywana, czy przyzna, że niedobory finansowe występują, odparła, że "absolutnie tak, ponieważ chcemy coraz więcej i coraz lepiej". - Dynamika przyrostu składki zdrowotnej jest taka, jaka jest. To znaczy nasze pensje rosną, więc też coraz więcej pieniędzy jest w NFZ (...) zresztą także w relacji do PKB jest coraz więcej, ale jednocześnie te potrzeby i oczekiwania nas, pacjentów są coraz, coraz większe - mówiła.

Leszczyna: zostawiłam szereg rozwiązań

Leszczyna mówiła, że zostawiła w Ministerstwie Zdrowia "cały szereg rozwiązań, czy to w formie projektów, czy także ustaw, które już weszły w życie". - Weszła w życie ustawa o reformie szpitali, która otwiera drzwi i szpitale mogą się racjonalizować, mogą się konsolidować, mogą tworzyć różnego rodzaju konsorcja, mogą niejako wymieniać się oddziałami - opisała.

- Jeśli dzisiaj kilka szpitali bardzo blisko siebie rywalizuje o lekarzy, bo ich nie ma, o kontrakt i także o sprzęt, o inwestycje, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy te same pieniądze mogłyby być wykorzystane dużo, dużo lepiej, gdyby się szpitale chciały dogadywać, konsolidować - wskazała.

Podkreślała, że potrzeba szeregu zmian. Jak mówiła, poza konsolidacją i zmianą sieci, "to jest na przykład poluzowanie pewnych oczekiwań NFZ wobec szpitala, dotyczących różnego rodzaju norm". - Trzecia kwestia to jest ustawa o minimalnym wynagrodzeniu. Mówiliśmy też o tym. Te rozwiązania także zostawiłam w Ministerstwie Zdrowia i pani minister, z tego, co widzę, kontynuuje tę pracę. Oczywiście ona będzie decydowała i wybierała, które z tych rozwiązań dotyczących wynagrodzeń będą akceptowalne przez środowisko - dodała.

"Muszą zarabiać dużo"

Pytana, czy ma przekonanie, że dzisiaj pracownicy systemu zarabiają za dużo, odpowiedziała, że "nie ma takiego przekonania".

- Lekarze, pielęgniarki, ratownicy muszą zarabiać dużo - oceniła.

- Strona społeczna pracownicy i pracodawcy w Radzie Dialogu Społecznego, w zespole trójstronnym przyszli do Ministerstwa Zdrowia, także wtedy, kiedy byłam ministrem i powiedzieli, że coś trzeba zrobić z kominami płacowymi i z płacami lekarzy zatrudnionymi na kontrakcie. Z tego, co słyszę, pani minister takie decyzje podejmuje - mówiła Leszczyna.

- Chodzi o zmniejszenie dynamiki wzrostu płac tak naprawdę. O to chodzi w tej ustawie - dodała.

