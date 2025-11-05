Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ten problem powraca pod koniec roku. Leszczyna: oczekiwania pacjentów coraz większe

Izabela Leszczyna
Leszczyna: w NFZ jest coraz więcej pieniędzy, ale jednocześnie coraz większe są potrzeby pacjentów
Źródło: TVN24
- Nasze pensje rosną, więc też coraz więcej pieniędzy jest w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ale jednocześnie potrzeby i oczekiwania nas, pacjentów są coraz, coraz większe - powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 była ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Do Naczelnej Izby Lekarskiej wpływają z całej Polski informacje o szpitalach, które przestają przyjmować nowych pacjentów i przekładają leczenie na przyszły rok. Rzecznik rządu zapewnił, że niezbędne środki zostały już przekazane, a resort zdrowia zaprzeczył doniesieniom o "przekładaniu zabiegów onkologicznych".

"Nie ma za co leczyć". Ministerstwo Zdrowia zabrało głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie ma za co leczyć". Ministerstwo Zdrowia zabrało głos

Piotr Wójcik

Była ministra zdrowia Izabela Leszczyna została zapytana w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy doczekamy się takich czasów, kiedy koniec roku w polskim systemie ochrony zdrowia nie będzie obfitował w takie komunikaty. - Chyba należałoby postawić pytanie, czy doczekamy się takich czasów w ogóle w systemach ochrony zdrowia europejskich, także w bogatszych państwach, że jakiś minister zdrowia powie: mam wystarczającą ilość pieniędzy, żeby zapewnić wszystko, co chcielibyśmy dać naszym pacjentom - odpowiedziała polityczka. 

Leszczyna: jakość wzrosła, to musi być drogie

Leszczyna mówiła też, że "nie czujemy tego, choć jakość (systemu - red.) wzrosła". - To najlepiej mogą powiedzieć pacjenci onkologiczni - dodała.

Mówiła, że "problem pieniądza będzie, choćby dlatego, że mamy coraz nowsze leki, coraz nowsze terapie lekowe, fantastyczne zupełnie immunoterapie, które są celowane, wymyślane jakby dla jednego pacjenta". - One muszą być po prostu drogie - dodała.

- Mało tego, rozpoznajemy coraz więcej chorób. Choroby rzadkie są częstymi chorobami. Ponieważ medycyna jest na coraz wyższym poziomie, coraz więcej to wszystko kosztuje - kontynuowała.

Podkreśliła też, że "jesteśmy wszyscy coraz starsi, całe społeczeństwo europejskie, polskie, a chorują starsi zdecydowanie częściej niż młodsi". - To znaczy, że system jest bardziej obciążony - powiedziała.

Dopytywana, czy przyzna, że niedobory finansowe występują, odparła, że "absolutnie tak, ponieważ chcemy coraz więcej i coraz lepiej". - Dynamika przyrostu składki zdrowotnej jest taka, jaka jest. To znaczy nasze pensje rosną, więc też coraz więcej pieniędzy jest w NFZ (...) zresztą także w relacji do PKB jest coraz więcej, ale jednocześnie te potrzeby i oczekiwania nas, pacjentów są coraz, coraz większe - mówiła.

Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna
Źródło: TVN24

Leszczyna: zostawiłam szereg rozwiązań

Leszczyna mówiła, że zostawiła w Ministerstwie Zdrowia "cały szereg rozwiązań, czy to w formie projektów, czy także ustaw, które już weszły w życie". - Weszła w życie ustawa o reformie szpitali, która otwiera drzwi i szpitale mogą się racjonalizować, mogą się konsolidować, mogą tworzyć różnego rodzaju konsorcja, mogą niejako wymieniać się oddziałami - opisała.

- Jeśli dzisiaj kilka szpitali bardzo blisko siebie rywalizuje o lekarzy, bo ich nie ma, o kontrakt i także o sprzęt, o inwestycje, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy te same pieniądze mogłyby być wykorzystane dużo, dużo lepiej, gdyby się szpitale chciały dogadywać, konsolidować - wskazała.

Podkreślała, że potrzeba szeregu zmian. Jak mówiła, poza konsolidacją i zmianą sieci, "to jest na przykład poluzowanie pewnych oczekiwań NFZ wobec szpitala, dotyczących różnego rodzaju norm". - Trzecia kwestia to jest ustawa o minimalnym wynagrodzeniu. Mówiliśmy też o tym. Te rozwiązania także zostawiłam w Ministerstwie Zdrowia i pani minister, z tego, co widzę, kontynuuje tę pracę. Oczywiście ona będzie decydowała i wybierała, które z tych rozwiązań dotyczących wynagrodzeń będą akceptowalne przez środowisko - dodała.

"Muszą zarabiać dużo"

Pytana, czy ma przekonanie, że dzisiaj pracownicy systemu zarabiają za dużo, odpowiedziała, że "nie ma takiego przekonania".

- Lekarze, pielęgniarki, ratownicy muszą zarabiać dużo - oceniła.

- Strona społeczna pracownicy i pracodawcy w Radzie Dialogu Społecznego, w zespole trójstronnym przyszli do Ministerstwa Zdrowia, także wtedy, kiedy byłam ministrem i powiedzieli, że coś trzeba zrobić z kominami płacowymi i z płacami lekarzy zatrudnionymi na kontrakcie. Z tego, co słyszę, pani minister takie decyzje podejmuje - mówiła Leszczyna.

- Chodzi o zmniejszenie dynamiki wzrostu płac tak naprawdę. O to chodzi w tej ustawie - dodała.

CZYTAJ: Górny limit wynagrodzeń dla medyków? Związkowcy ostrzegają przed skutkami

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Izabela Leszczyna
Czytaj także:
2025-11-05T001550Z_2_LWD945804112025RP1_RTRWNEV_C_9458-BOSNIA-FIRE-0002
Pożar w domu spokojnej starości, co najmniej 10 osób nie żyje
Świat
imageTitle
Siatkarski świat w żałobie. "Młoda gwiazda" zmarła po tajemniczym wypadku
Najnowsze
imageTitle
Djoković nie mógł powstrzymać łez. "Jak długo będę żył, zamierzam czcić jego imię"
EUROSPORT
Afera CPK. Trwa spotkanie
Piotr Wielgomas przed spotkaniem w sprawie działki. "Jesteśmy gotowi"
BIZNES
Ptaki wpadają w pułapki lepowe
Dla ptaków to śmiertelna pułapka. Pracownicy zoo apelują
WARSZAWA
pap_20251027_1QM (1)
Krwawe zamieszki po wyborach. Nie żyje 48 cywilów
Świat
W przystanek autobusowy uderzyła przyczepa (zdjęcie ilustracyjne)
Dziewczynka w piżamie sama na przystanku. Na palcach pokazała, ile ma lat
Białystok
Skutki uderzenia tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Miasta zrównane z ziemią. Tajfun sieje spustoszenie na Filipnach
METEO
imageTitle
Bandycki faul piłkarza Bayernu i niepokojące obrazki po meczu
EUROSPORT
lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Ruch wstrzymany z powodu dronów. Wiadomo, co z lotniskiem
Aktualizacja
Zohran Mamdani
Pierwszy muzułmanin na tym stanowisku. Chce zmienić Nowy Jork
Świat
Samolot transportowy rozbił się w pobliżu lotniska w Louisville
Kula ognia. Katastrofa samolotu tuż przy lotnisku
Świat
Sąd (zdjęcie ilustracyjne)
Nawet politycy PiS mają wątpliwości. Czarnej listy oficjalnie nie ma
Polska i Świat
gen. broni Dariusz Łukowski
Były szef BBN ma nowe stanowisko
Polska
Wiola z mężem Andrzejem
Zaczęło się od ugryzienia, o którym nawet nie wiedziała
Marta Korejwo-Danowska
lotto-16.jpg
Ogromna kumulacja w Lotto
BIZNES
Kredyt umowa podpis dokument
Apetyt kredytobiorców rośnie. Rekord na horyzoncie
BIZNES
Wylot do Egiptu opóźniony (zdjęcie ilustracyjne)
Minister ostrzega przed "masowym chaosem" w podróżowaniu
BIZNES
Pożar sklepu w Grodzisku Mazowieckim
Nocny pożar supermarketu
WARSZAWA
Sofia, Bułgaria
Wprowadzają euro. Premier deklaruje gotowość
BIZNES
imageTitle
Kosmiczny gol w Lidze Mistrzów. "Pomyślałem: zobaczę, czy mnie dogonią"
EUROSPORT
Dworce Warszawa Centralna i Warszawa Śrómieście
Duże prace na dworcu, linię SKM podzielą na dwie części. Jak pojadą pociągi?
WARSZAWA
Teheran, stolica Iranu
Iran uwolnił dwóch Francuzów. Byli więzieni przez ponad trzy lata
Świat
pap_20220928_10Z
Ma zostać wydany Niemcom w sprawie Nord Stream. Prowadzi głodówkę
Świat
Gęsta mgła
Gęsta mgła. W tych regionach trzeba uważać
METEO
Interwencja portugalskich służb
Przechwycili łódź na Atlantyku. W środku 1,7 tony kokainy
Świat
imageTitle
Barcelona rusza na podbój Belgii. Lewandowski patrzy w przyszłość
EUROSPORT
Kopalnia Staszic
Silny wstrząs na Śląsku
Katowice
W cukierkach były igły krawieckie
Halloweenowy sadyzm. Wiemy, na czym polega i jak wygląda w Polsce
Klaudia Ziółkowska, Justyna Suchecka
Władimir Putin
Pobór do wojska przez cały rok. Putin podpisał ustawę
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica