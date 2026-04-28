Polska Immunitety polskich europosłów uchylone Oprac. Aleksandra Sapeta

Parlament Europejski uchylił immunitety czterem polskim europosłom

W przypadku europosła PiS Patryka Jakiego chodzi o postępowanie karne i prywatny akt oskarżenia złożony przez sędziego Igora Tuleyę. W przypadku Daniela Obajtka, też z PiS - o jego działania jako prezesa Orlenu dotyczące blokowania dystrybucji na stacjach tej spółki tygodnika "NIE".

Immunitet Grzegorza Brauna, reprezentującego w europarlamencie Konfederację Korony Polskiej, został uchylony po raz czwarty. Tym razem chodzi o blokowanie drogi dojazdowej w Jedwabnem 10 lipca 2025 r. podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej. Uchylenie immunitetu europoselskiego następuje każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy.

W sprawie europosła Konfederacji Buczka sprawa dotyczy zajścia w trakcie wieczoru wyborczego, podczas którego miał on brutalnie wyrwać megafon krytykującej go uczestniczce. Postępowanie zostało wszczęte z prywatnego aktu oskarżenia

Tomasz Buczek Grzegorz Braun Daniel Objatek

Głosowanie nad uchyleniem immunitetu europosła

Każdy wniosek o uchylenie immunitetu europosła jest kierowany do komisji prawnej PE, która przygotowuje sprawozdanie na ten temat. Komisja prawna nie decyduje o winie europosła, ale wypowiada się jedynie na temat tego, czy wniosek złożony przez władzę krajową jest kompletny i czy nie jest próbą ograniczenia swobody parlamentarnej eurodeputowanego.

Następnie wniosek jest poddawany pod głosowanie podczas sesji plenarnej PE. Europarlament podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu zwykłą większością głosów. Uchylenie immunitetu europoselskiego daje władzom krajowym możliwość prowadzenia dochodzenia.

