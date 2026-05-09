Polska Kiedy Magyar przyjedzie do Polski? MSZ o planach Oprac. Kuba Koprzywa |

Wiceszef polskiej dyplomacji Ignacy Niemczycki w RMF FM poinformował, że jeszcze w maju do Polski przyjedzie nowy premier Węgier Peter Magyar.

- Mówimy o pierwszej oficjalnej wizycie. Wiem, że plany są takie, żeby to się wydarzyło w maju - powiedział, zaznaczając, że nie chce podawać konkretnej daty. Przyznał jednak, że będzie to "druga połowa maja".

Zmiana władzy na Węgrzech

W wyniku wyborów parlamentarnych, które odbyły się 12 kwietnia na Węgrzech doszło do zmiany władzy. Po 16 latach z funkcji premiera odchodzi Viktor Orban (Fidesz), jego miejsce zajmuje Magyar, którego ugrupowanie zdobyło 137 z 199 miejsc w jednoizbowym parlamencie - Zgromadzeniu Narodowym.

W sobotę rozpoczęła się sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożą przysięgę, utworzone zostaną grupy parlamentarne i komisje, a także zostaną wybrani przewodniczący i wiceprzewodniczący Zgromadzenia.

Następnie parlament zwykłą większością głosów wybierze premiera. Nowy szef rządu złoży przysięgę i przemówi do deputowanych. Później Magyar zorganizuje na Placu Kossutha nad Dunajem "ludowe świętowanie zmiany reżimu" i przemówi do zgromadzonych ze sceny. Równolegle w pobliżu Mostu Łańcuchowego odbędzie się zorganizowana przez władze stolicy otwarta impreza, mająca "pożegnać odchodzący reżim".

Magyar podczas kampanii wyborczej wielokrotnie zapowiadał, że w pierwszą podróż jako premier chciałby udać się do Polski. Zarzucał Orbanowi, że poprzez służenie rosyjskim interesom zniszczył polsko-węgierską przyjaźń. Lider Tiszy deklarował, że odbuduje tę więź.

