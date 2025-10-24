Pierwszy sondaż "to był szok". Historia PO od kulis

O powstaniu, zmianach i porządkach w Platformie Obywatelskiej w materiale Barbary Sobskiej

24 stycznia 2001 roku, Hala Olivia w Gdańsku. To wtedy i tam powstaje Platforma Obywatelska, zakładana przez Donalda Tuska, Macieja Płażyńskiego i Andrzeja Olechowskiego.

Platforma miała być projektem liberalno-konserwatywnym, liberalnym pod względem gospodarczym i konserwatywnym światopoglądowo. A to w odpowiedzi na rządzące w tamtym okresie prawicowe AWS i rosnące w sondażach lewicowe SLD. Według pierwotnych założeń miała być partią kadrową - platformą, wokół której będą działać organizacje pozarządowe, czyli de facto sami obywatele.

Niemal równocześnie, bo kilka miesięcy później, powstaje Prawo i Sprawiedliwość.

Pierwszy sondaż

W pierwszym sondażu wyborczym PO otrzymuje 17 procent poparcia.

- To był szok. Pamiętam ten sondaż i pamiętam, jak na niego czekaliśmy. I pamiętam, jak go przyjmowaliśmy. To było coś tak bardzo niespodziewanego. Było wtedy oczekiwanie na nowy projekt polityczny, nową partię z nową energią, nowymi ludźmi, z takim świeżym spojrzeniem. I powstanie Platformy Obywatelskiej wstrzeliło się w te oczekiwania - wspomina Grzegorz Schetyna.

Pierwsze wybory, wyścig z PiS i wewnętrzne przemiany

W swoich pierwszych wyborach do Sejmu Platforma Obywatelska zajmuje drugie miejsce z prawie 13-procentowym poparciem. Po tych wyborach partia Donalda Tuska staje się największą partią opozycyjną. Wybory wygrywa koalicja Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy. PiS zdobywa 9,5 procent.

To był sukces? - Nie, oczywiście (, że) to było rozczarowujące. Nam się wydawało, że idziemy po zwycięstwo, że idziemy odmienić politykę i już przyszedł nasz czas - mówi Schetyna.

Przez lata w kierownictwie formacji zachodziły różne zmiany. Pojawił się też pomysł eksperymentu koalicji PO - PiS, zakończony jednak fiaskiem.

Barbara Sobska pokazuje, jak wyglądała przeprawa PO przez kolejne wybory i inne wyzwania oraz co działo się z partią po objęciu przez Donalda Tuska funkcji szefa Rady Europejskiej. Przypomina też drogę do zwycięskich wyborów w 2023 roku i na koniec stawia Donaldowi Tuskowi pytanie: "czy żal będzie chować szyld Platformy Obywatelskiej?".

Cały materiał reporterki Barbary Sobskiej dostępny od sobotniego poranka w TVN24+.

