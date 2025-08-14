Zderzyli się motocykliści. Dwie osoby w szpitalu

Do wypadku na drodze wojewódzkiej W-216 na odcinku pomiędzy Juratą a Helem doszło w czwartek wieczorem. Jak poinformował dyżurny puckiej policji, służby otrzymały zgłoszenie około godziny 19.50.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 45-letni motocyklista nie zachował odpowiedniej odległości od jadącego przed nim 42-latka. Pojazdy się zderzyły. Obaj mężczyźni trafili do szpitala.
Policja przypomina, że motocykliści są grupą szczególnie narażoną na wypadki, a ich skutki często są poważniejsze niż w przypadku wypadków samochodowych.
Autorka/Autor: kgr/kg
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PSP Puck