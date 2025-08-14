Logo strona główna
Polska

Zderzyli się motocykliści. Dwie osoby w szpitalu

Na trasie pomiędzy Juratą a Helem doszło do wypadku z udziałem trzech motocyklistów
Na trasie pomiędzy Juratą a Helem doszło do wypadku z udziałem trzech motocyklistów
Źródło: Google Earth
Na drodze pomiędzy Juratą a Helem doszło do wypadku z udziałem motocyklistów. Dwie osoby przetransportowano do szpitala - poinformował aspirant Łukasz Brzeziński z Komenda Powiatowej Policji w Pucku. Do zdarzenia miało dojść z powodu niezachowania odpowiedniej odległości.

Do wypadku na drodze wojewódzkiej W-216 na odcinku pomiędzy Juratą a Helem doszło w czwartek wieczorem. Jak poinformował dyżurny puckiej policji, służby otrzymały zgłoszenie około godziny 19.50.

Na trasie pomiędzy Juratą a Helem doszło do wypadku z udziałem motocyklistów
Na trasie pomiędzy Juratą a Helem doszło do wypadku z udziałem motocyklistów
Źródło: PSP Puck

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 45-letni motocyklista nie zachował odpowiedniej odległości od jadącego przed nim 42-latka. Pojazdy się zderzyły. Obaj mężczyźni trafili do szpitala.

Policja przypomina, że motocykliści są grupą szczególnie narażoną na wypadki, a ich skutki często są poważniejsze niż w przypadku wypadków samochodowych.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: kgr/kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PSP Puck

województwo pomorskieWypadekDrogi w Polscemotocyklista
