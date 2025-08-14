Zderzyli się motocykliści. Dwie osoby w szpitalu

Na trasie pomiędzy Juratą a Helem doszło do wypadku z udziałem trzech motocyklistów Źródło: Google Earth

Do wypadku na drodze wojewódzkiej W-216 na odcinku pomiędzy Juratą a Helem doszło w czwartek wieczorem. Jak poinformował dyżurny puckiej policji, służby otrzymały zgłoszenie około godziny 19.50.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 45-letni motocyklista nie zachował odpowiedniej odległości od jadącego przed nim 42-latka. Pojazdy się zderzyły. Obaj mężczyźni trafili do szpitala.

Policja przypomina, że motocykliści są grupą szczególnie narażoną na wypadki, a ich skutki często są poważniejsze niż w przypadku wypadków samochodowych.

