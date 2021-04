"Rząd się wyczerpał. W tej chwili potrzeba nam już nowych wyborów"

W zeszłym tygodniu wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL zapowiedział, że na sejmowym stole " leży projekt rządu technicznego , który ma przygotować Polskę do wyborów: Jarosław Gowin na marszałka Sejmu, Władysław Kosiniak-Kamysz na premiera". To w czasie, gdy w obozie rządzącym zauważalne są coraz większe napięcia.

"Na stole scenariusze są różne"

Gościem poniedziałkowej "Rozmowy Piaseckiego" była posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek, do niedawna polityk Lewicy. W programie pytana była o propozycję wicemarszałka Zgorzelskiego.

- Na stole scenariusze są różne i o różnych rzeczach rozmawiamy na opozycji, natomiast jeżeli byłyby to poważne propozycje, to uważam, że nie byłby one kierowane przez media - odpowiedziała.