Między rządem a kancelarią prezydenta wybuchł w tym tygodniu spór o to, kto jest odpowiedzialny za to, że prezydent Karol Nawrocki nie wiedział, że Polska pracuje nad przekazaniem myśliwców MiG-29 Ukrainie. Przedstawiciele rządu twierdzą, że współpracownicy prezydenta nie przekazali głowie państwa tej informacji, gdyż ta sprawa była poruszana na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, w których uczestniczył przedstawiciel prezydenta. BBN odpowiedziało, że zabrakło ze strony rządu "szczegółowej informacji".

- Sprawa jest chyba jasna, to znaczy uważam, że prezydent jest wprowadzony w błąd przez swoich współpracowników. (...) To jest sprawa tak publiczna, (...) wszyscy o tym słyszeli, rozmawiali i wiedzieli. Oprócz prezydenta - skomentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 senator KO Grzegorz Schetyna, były szef MSWiA i MSZ, były przewodniczący PO i były marszałek Sejmu.

Schetyna o informowaniu prezydenta: wystarczą dokumenty

Zdaniem Schetyny "taka emocjonalna reakcja" strony prezydenckiej "jest spowodowana albo nieprzygotowanymi, albo po prostu zmanipulowanymi informacjami pochodzącymi od współpracowników prezydenta".

Schetyna odniósł się też do wpisy szefa prezydenckiego Biuro Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. "A może Pan Premier Kosiniak-Kamysz wskazałby wprost, kiedy dokładnie był u Pana Prezydenta z tą sprawą? Jeśli zaś nie był i nie rozmawiał bezpośrednio, to czy uważa, że taka sytuacja jest optymalna" - napisał w serwisie X.

Grzegorz Schetyna nie zgodził się z tym, że minister obrony narodowej powinien osobiście przychodzić w tej sprawie do prezydenta. - Wystarczą dokumenty, wystarczy obecność poszczególnych urzędników czy przedstawicieli BBN-u - powiedział.

